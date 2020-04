Découvrez ici une partie de l’épopée du spectacle Daft Punk à Coachella!

Le festival de musique et d’arts de Coachella Valley est l’un des festivals de musique les plus importants et les plus importants au monde. Son histoire remonte à 21 ans et il accroche 20 éditions réussies (en 2000 il a été annulé). Juste pour fêter son vingtième anniversaire, Youtube Originals a annoncé son association avec le festival pour lancer le documentaire Coachella: 20 ans dans le désert.

L’annonce est intervenue peu de temps après la publication de l’affiche du festival en 2020, avec YouTube comme partenaire de la diffusion en direct. Mais bien sûr, avant le report du festival, Cette transmission se poursuivra jusqu’au week-end de 10 et le 16 octobre. Dans le cadre des campagnes de maintien à domicile du coronavirus, le festival a publié le hashtag #Couchella, une invitation à profiter de ce nouveau documentaire dans le confort de votre chaise.

Le documentaire qu’ils vont présenter va avoir du matériel exclusif des deux dernières décennies. Coachella: 20 ans dans le désert ouvre les archives du festival pour la première fois. Imaginez le nombre d’histoires qui ont 20 éditions: des présentations historiques comme Daft Punk, Rage Against The Machine, Billie Eilish, Kanye West, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Madonna, Radiohead et beaucoup d’autres, beaucoup plus. Ainsi que des interviews exclusives et toute la saveur qui fait de Coachella l’un des meilleurs festivals de la planète.

Coachella: 20 ans dans le désert peuvent être vus gratuitement avec les publicités déjà classiques (un prix raisonnable). Mais si vous voulez voir les choses sans interruption, le service d'abonnement YouTube Premium continuera à offrir un accès sans publicité à tout le contenu original sur la plate-forme. Mais vous avez toujours la possibilité d'essayer la plate-forme gratuitement pendant un mois et si elle vous bat, vous devrez payer 119 $ par mois.