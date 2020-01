Découvrez la bande-annonce du documentaire Beastie Boys pour AppleTV +!

Sans aucun doute, l’une des nouvelles les plus excitantes que nous ayons reçues cette année est que Les Beastie Boys auront enfin un documentaire, quelque chose de complètement juste et nécessaire. Comme si cela ne suffisait pas, le directeur de vidéos comme «Sabotage» et collaborateur fréquent du groupe new-yorkais, Spike Jonze serait en charge de ce projet.

Plus tard, nous découvririons que le nom de ce film serait Beastie Boys Story, il serait également diffusé dans les cinémas du monde entier et deviendrait alors un contenu exclusif d’AppleTV +, la plateforme de streaming du géant de la technologie, bien qu’ils ne nous aient jamais montré de regard.

On a beaucoup parlé de ce projet car raconter l’histoire de ce groupe, l’un des plus importants de l’histoire non seulement du hip hop, mais aussi du rock n’a pas été une tâche facile. Heureusement, ils ont choisi la bonne personne, car Jonze, en plus de collaborer avec eux, a personnellement rencontré Michael «Mike D» Diamond, Adam «Ad-Rock» Horowitz et Adam «MCA» Yauch, réaliser une énorme relation créative et amicale.

C’est tellement le matériel qu’il a recueilli sur la vie et le travail des Beastie Boys qui le groupe à côté de Spike a publié un livre biographique, bien que le fort de Jonze ne soit pas à écrire. Donc, les deux côtés ils ont décidé de porter leur histoire au grand écran et enfin nous avons la première bande-annonce de ce documentaire, que les fans d’os rouges et les mélomanes en général vont adorer.

Bien qu’il y ait très peu de choses que nous pouvons voir, etL’avance commence par une interview où le groupe lance les premières phrases de la chanson “Paul Revere”, qui les présentent: “Maintenant, voici une petite histoire que je dois raconter, à propos de trois mauvais frères que vous connaissez si bien.” Après cette brève introduction on voit quelques images rétrospectivement du groupe, depuis sa création à travers la sortie d’albums fondamentaux de sa carrière comme Paul’s Boutique, Ill Comunication et Hello Nasty, tous pour terminer avec les autres membres, Mike D et Ad-Rock assis sur une scène en regardant une photo de leur partenaire, MCA.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, consultez ci-dessous la bande-annonce officielle de Beastie Boys Story, Qui sortiraLe 3 avril dans certains cinémas du monde entier et le 24 avril arrivera pour rester sur AppleTV +: