Découvrez la bande-annonce officielle du documentaire Beastie Boys pour AppleTV +!

Plus tôt cette année, les fans de Beastie Boys ont reçu d’excellentes nouvelles lors de la sortie d’un documentaire inspiré du groupe.. Bien que le simple fait de voir un film basé sur le groupe hip-hop était déjà excitant, le battage médiatique a augmenté lorsque nous avons appris que le réalisateur Spike Jonze – qui est un ami des membres et un collaborateur de longue date du trio de New York -. Comme si cela ne suffisait pas, AppleTV + a annoncé qu’il était derrière la production et la distribution de la bande, nous montrant quelques progrès de ce que nous verrions sur cette bande, mais Maintenant, ils viennent de sortir la bande-annonce officielle et bien sûr, cela a l’air incroyable.

Beastie Boys Story est basé sur un discours que les autres membres du groupe, Mike D et Ad-Rock a eu quelques fans en 2019. Pendant tout ce temps, ils ont raconté l’histoire du groupe, de commencer à écrire leurs rimes et leurs bases avec des boîtes à rythmes dans un sous-sol à New York à gagner des Grammys et à jouer partout dans le monde.

Biensûr que Pour illustrer le voyage qu’ils ont parcouru pendant près de 30 ans de carrière, ils ont utilisé beaucoup d’images d’archives, de petits fragments de vidéos Ils ont été complétés par les anecdotes que les membres ont collectées si longtemps ensemble et qui ont été capturées à jamais dans le livre qu’ils ont publié en 2018, Beastie Boys Book, où ils ont recueilli leurs souvenirs.

Bien qu’il soit intéressant de savoir ce qui s’est passé derrière le succès du groupe et le processus créatif derrière leurs chansons, qu’ils ont innové dans le genre en fusionnant le hip hop avec le rock ou le métal et qu’ils ont sorti des albums qui sont maintenant des classiques comme Paul’s Boutique, Ill Comunication ou Hello Nasty, peut-être ce que nous voulons tous voir C’est ainsi que la dynamique entre Mike D, Ad-Rock et le défunt MCA était, car au-delà de composer ensemble et de dévaster le monde, ils étaient de grands amis.

Ce sera sans aucun doute une nouvelle vision de l’un des groupes les plus importants des années 90 et bien sûr, nous ne pouvons plus supporter le désir de le voir. N’oubliez pas que Beastie Boys Story sortira dans certains cinémas du monde entier le 3 avril, plus tard pour être un contenu exclusif dans le catalogue d’AppleTV +. Mais pendant ce temps, arrêtez ce que vous faites et consultez la bande-annonce officielle du documentaire ci-dessous: