Découvrez la nouvelle collaboration entre l’ancien guitariste Franz Ferdinand et le guitariste Zoé

C’est en 2016 que Nick McCarthy décide de trouver sa propre voie et se sépare du groupe écossais Franz Ferdinand. Leurs raisons incluaient également de passer plus de temps avec la famille. Mais comme tout mélomane, je reviendrais pour former un nouveau projet appelé The Nix en collaboration avec Seb Kelling.

Ce nouveau duo vient de sortir sa première chanson du catalogue: “The Higher”. La chose la plus intéressante à propos de tout cela est qu’il a la collaboration de Sergio Acosta Russek, guitariste de Zoé et dans la partie vocale de la chanteuse Kwamie Liv.

“J’ai commencé un duo de production avec Seb Kelling Cela s’appelle Sausage Productions et nous avons un joli studio à Hackneys prêt à fonctionner », a déclaré McCarthy à propos de sa nouvelle chanson dans un communiqué de presse. “Vous pouvez entendre la production de Seb autour de” The Higher “. Il m’a emmené dans des endroits plus élevés, comme les soirées Dub à East London. Tous les âges, toutes sortes de personnes tout au long de la nuit. C’est une des chansons qui porte le fruit de ces belles nuits très lumineuses ».

Concernant la participation de Sergio Acosta, Nick McCarthy évoque le début de leur amitié: «J’ai rencontré Sergio plus ou moins un an avant que nous fassions tous les deux partie de groupes qui parcourraient le monde. C’était chez un ami. Je voyageais au Mexique avec la personne qui allait devenir ma femme, Manuela. Après avoir fait connaissance, nous étions en contact, nous avons pu jouer ensemble et maintenant nous commençons aussi à enregistrer ».

Pour sa part, Sergio a également commenté sa relation avec McCarthy. «J’ai rencontré Nick un après-midi au domicile de mon bien-aimé Phil Kelly, un immense peintre irlandais mais mexicain par conviction; qui repose maintenant en paix. Nous parlons un peu de musique, de nourriture et de voyages. Un peu moins d’un an plus tard, j’ai pris conscience du formidable groupe où Nick a joué, chanté et composé: Franz Ferdinand ».

En ce qui concerne le single, le guitariste de Zoé a expliqué comment le processus de collaboration devait se terminer par une chanson à l’ambiance caribéenne. “Il y a un peu plus d’un an, il m’a invité à participer avec un thème pour ce qui serait son premier projet personnel et collaboratif post-Franz Ferdinand: The Nix”.

Il a poursuivi: “Quand je lui ai envoyé une démo poussiéreuse de ce que j’appelais ‘La Francesa’, je n’ai jamais imaginé ce que lui et Sebastian, (son partenaire et ami inséparable aux studios Sausage) feraient de lui:” Le plus haut “. Cette chanson répond à mon vieux fantasme de participer à une chanson avec toute la chaleur et la belle énergie que la musique jamaïcaine me transmet ». Écoutez ici la première chanson de The Nix en collaboration avec Sergio Acosta:

