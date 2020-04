Découvrez le premier aperçu de «Stardust» ici, le biopic de David Bowie!

Nous vivons à une époque où les films biographiques des plus grandes stars de la musique connaissent un succès complet. Des films comme Bohemian Rhapsody et Rocketman ont déjà montré que le public a faim de connaître plus profondément la vie et l’oeuvre de tous ceux qui nous ont marqué grâce à leurs chansons. Il y a encore beaucoup d’histoires à découvrir, mais sans aucun doute l’un des biopics les plus intéressants qui pourrait être publié est celui de David Bowie, l’un des vrais génies de l’histoire.

L’an dernier, certains détails de Stardust, le film sur la vie de Bowie, ont été révélés, qui malgré le mécontentement du fils du musicien pour ne pas avoir l’approbation de sa famille, peint pour être l’une de ces cassettes que tout fan de musique devrait voir, car Bowie lui-même donne du matériel pour faire beaucoup de films sur lui Mais cette fois, ils nous parleront d’un moment culminant de leur carrière.

Le film se déroule en 1971, lorsqu’un David Bowie de 24 ans entreprend son premier voyage à travers l’Amérique., seulement pour trouver un pays qui n’est pas encore prêt pour cela. Le film révèle les inspirations et les événements de la vie du musicien qui a donné naissance à l’alter ego le plus connu de Bowie, Ziggy Stardust, et l’un des moments les plus créatifs de sa vie, retraçant la transformation de l’une des plus grandes icônes culturelles du monde

Après de nombreuses rumeurs, maintenant, on nous présente un aperçu qui excite certainement complètement. Dans le court clip partagé par la production via Variety, nous pouvons voir une petite scène de Stardust. En elle Johnny Flynn apparaît enfin en jouant David Bowie discutant de ses perspectives sur les États-Unis avec Ron Oberman, un publiciste pour Mercury Records, joué par Marc Maron, où nous pouvons voir que Derrière cette personne qui semblait être faite pour la scène, un homme un peu peu sûr se cachait.

En plus de Flynn et Maron, l’actrice est également dans le casting. Jena Malone, qui donnera vie à la femme de Bowie, Angie. Le film, écrit et réalisé par Gamme Gabriel, a eu sa première au Tribeca Festival cette semaine, mais en raison de son report, les cinéastes ont décidé d’avancer dans le lancement du film via un portail privé en ligne, qui pour le moment est le seul endroit où vous pouvez le voir.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez tout ce que vous faites et Découvrez le premier clip de Stardust ci-dessous, le biopic de David Bowie: