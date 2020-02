Découvrez les coulisses de la vidéo de la chanson de rachat de Bob Marley

La famille Marley, UMe et Island Records ont partagé une nouvelle vidéo en coulisses se plongeant dans la création de la nouvelle vidéo de la légendaire “Redemption Song” de Bob Marley. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Dans le cadre de la célébration MARLEY75 de cette année en l’honneur de la star visionnaire du reggae, la vidéo officielle de «Redemption Song» présenté sur la chaîne YouTube de Bob Marley le 5 février.

Créée par les artistes français Octave Marsal et Theo De Gueltzl, la vidéo animée à couper le souffle présente 2 747 dessins originaux, utilise des symboles puissants pour amplifier l’ampleur des paroles intemporelles de la chanson et son importance dans le monde d’aujourd’hui. La vidéo «Redemption Song» met en évidence la contribution de Marley à l’émancipation de la civilisation noire, ainsi que sa manifestation d’espoir et de rétablissement pour toute l’humanité.

Les célébrations MARLEY75 englobera tout ce qui concerne la musique, la mode, l’art, la photographie, la technologie, le sport et le cinéma, offrant aux fans un accès sans précédent aux archives du domaine de l’artiste légendaire de manière nouvelle, réfléchie et innovante. Avec YouTube, un nouveau contenu passionnant devrait être publié au cours de l’année.

Les festivités musicales inaugurales de MARLEY75 débutent au printemps 2020, la première des nombreuses célébrations à venir. La célébration de Bob Marley de Ziggy Marley et Stephen Marley sera la vedette du Beach Life Festival. Cette apparition spéciale et collaborative mettra en vedette Ziggy Marley et Stephen Marley interprétant un vaste catalogue de morceaux de Bob Marley pour célébrer le 75e anniversaire de leur père lors de l’événement immersif de trois jours sur la musique, l’art et l’art culinaire en bord de mer.

Dans cette ère numérique, Bob Marley reste l’un des artistes posthumes les plus suivis sur les médias sociaux, et MARLEY 75 servira à mettre sa musique et son message au premier plan numérique, atteignant de nouveaux publics et perspectives avec un contenu innovant et une technologie révolutionnaire. Des événements spéciaux en direct, du contenu numérique exclusif, des enregistrements, des expositions et des trésors rares et exhumés seront également dévoilés tout au long de l’année.

Branchez-vous et abonnez-vous à l’officiel Bob Marley Chaîne Youtube pour plus de contenu à venir célébrant l’héritage de Bob et sa contribution au monde. Des informations supplémentaires sur les événements MARLEY75 seront bientôt révélées.

