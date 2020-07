Découvrez l’histoire déchirante qui a inspiré « One Tree Hill » de U2

Au cours des 44 années de sa carrière musicale, U2 Il a toujours cherché son inspiration dans les limites du monde. Il s’est toujours tourné vers les horizons pour créer certaines des chansons les plus reconnues de l’histoire. Ce n’est pas pour rien que sa musique a trouvé sa place dans tous les coins existants. Cependant, dans le cas de One Tree Hill de l’album à succès 1987, L’arbre de Josué, Les rockeurs irlandais se sont entièrement consacrés à une tragédie personnelle.

Comme chaque grande chanson, One Tree Hill Il a une charge émotionnelle lourde mais toujours honnête. « One Tree Hill » plus qu’un moment pour célébrer avec Bono dans un de ses concerts comme nous le faisons avec « Beautiful Day », c’est une chanson faite pour chanter, ressentir, et si c’est naturel, pleurer en pensant à ce cher ami qui a déjà n’est pas avec nous.

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais caché parmi ses rythmes agréables et sa mélodie qui vous emmène comme une rivière lente, il y a une lettre avec beaucoup de douleur. Une lettre dédiée à Greg Carroll, un cher ami du groupe dans les années 80 qui est malheureusement décédé dans un accident.

Greg Carroll

One Tree Hill C’est une chanson qui est soutenue dans la douleur de Bono quand il a perdu son ami Carroll. Liaison et le groupe l’a rencontré 1984 lors du premier voyage de U2 en Nouvelle-Zélande pour la tournée Un feu inoubliable. L’histoire de leur amitié a commencé une nuit blanche à cause du changement d’heure. Ne peut pas dormir, Bono est sorti en ville avec des habitants d’Auckland qui voulaient lui faire visiter la ville.

L’un d’eux était Carroll, un Maori engagé pour le concert de U2. Cette nuit-là, Carroll et les autres ont mené Bonus One Tree Hill, l’un des pics volcaniques spirituellement importants de la ville d’Auckland.

« Ils m’ont emmené au sommet d’un endroit appelé One Tree Hill, où un seul arbre est au sommet de la montagne, comme un tableau japonais « , se souvient Bono dans‘ U2 by U2 ’. «Nous regardons autour de nous cette ville faite de cratères de volcans. Je m’en souviens très bien, je pense parce que cela signifiait quelque chose pour moi, à propos de ma propre liberté. » Aussi connue sous le nom de Maungakiekie, la région revêt une grande importance spirituelle pour les Maoris.

Pendant ces jours, Carroll impressionne Bono et le groupe avec leur travail au concert de U2. Le roadie de vingt ans avait une certaine expérience avec les gangs néo-zélandais, mais sa nature douce mais inébranlable était connue pour U2.

« C’était tellement bon que nous lui avons demandé de venir avec nous en Australie », a déclaré Bono. « Et c’était encore si bon que nous lui avons demandé de devenir membre permanent de notre organisation. »

C’est comme ça Carroll a suivi U2 Australie, États-Unis et même Live Aid. Pour les grands fans de U2, c’est l’homme qui passe le micro à Bono après ses fameuses interactions avec la foule.

À la fin de la tournée, a volé avec le groupe à Dublin, où il est devenu l’assistant personnel de Bono. En l’espace de quelques années, Carroll est non seulement devenu une partie importante de l’organisation qui U2, mais aussi un grand ami du chanteur du groupe et de sa femme, Ali Hewson.

Carroll plante

À l’approche de l’enregistrement d’un nouvel album, il deviendrait L’arbre de Josué, Carroll Je «cherchais des lieux de tournage pour notre prochain album et des illustrations pour la couverture», selon Bono. « Son objectif était de réaliser et de produire des vidéos et des films. »

Dans l’une de ses recherches de lieux emblématiques pour enregistrer des images u2, l’objectif de Greg Carroll tragiquement arrêté quand il est mort dans un accident de moto à Dublin le 3 juillet, 1986. Il conduisait la moto de Bono chez lui une nuit pluvieuse lorsqu’une voiture s’est arrêtée brutalement. Carroll a heurté le côté de la voiture et est mort sur le coup. Carroll il n’avait que 26 ans.

« Sa mort nous a vraiment secoués », a déclaré le batteur Larry Mullen Jr. à U2 sur U2. « C’était la première fois qu’un membre de notre cercle de travail proche décédait. »

One Tree Hill

Au moment de l’accident, Bono s’était envolé pour le Texas pour chanter avec Willie Nelson. Mais en entendant les nouvelles une heure après l’atterrissage, rentré en Irlande. U2 s’est réuni et ensemble, ils ont volé le corps de Carroll en Nouvelle-Zélande, rencontré sa famille et assisté à ses funérailles. Bono a chanté « Let it Be » et « Knockin ‘on Heaven’s Door » en hommage à son défunt ami.

L’hommage ne s’est pas arrêté là. Inspiré par leur grande amitié, Bonus et U2 ils sont allés au studio pour écrire et enregistrer One Tree Hill. Bono y réfléchissait sur sa douleur, tout en se référant également au pic qui s’était levé la première nuit où il avait rencontré Carroll. « La lune est au-dessus et au-dessus One Tree Hill / Nous voyons le soleil se coucher dans vos yeux », a écrit l’Irlandais.

Le leader est également intervenu dans certaines observations politiques sur le deuxième couplet de la chanson, faisant référence au chanteur et activiste folklorique chilien. Victor Jara:

«Et dans le monde un cœur de ténèbres.

Une zone d’incendie

Où les poètes parlent du fond du cœur

Puis ils saignent pour ça

Jara a chanté, sa chanson est une arme

Entre les mains de l’amour ».

One Tree Hill a été achevé et a trouvé sa place en neuvième place L’arbre de Josué. La version finale présente la seule prise vocale de Bono; il n’en a pas enregistré un autre car il ne pouvait plus le chanter.

La chanson est également sortie en tant que quatrième single du LP en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle a atteint le numéro 1. U2 retardé l’exécution de la chanson en direct jusqu’à la troisième étape de la tournée L’arbre de JosuéParce que Bono pensait que ses émotions entreraient en jeu. Le groupe l’a joué sporadiquement depuis, souvent lors de concerts en Nouvelle-Zélande.

