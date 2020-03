Ded lance un nouveau Micro Ep, «Mannequin Eyes»

DED a sorti un nouveau micro EP, “Yeux de mannequin”, via Dossiers Suretone. L’effort met en vedette le single radio lead rugissant et explosif “Une idole de mannequin (berceuse)” et nouvelle chanson anthémique “Yeux cousus fermés”.

“Yeux de mannequin” affiche DEDest un songcraft audacieux et dynamique et offre un avant-goût du prochain album studio du groupe, qui sortira plus tard cette année, dirigé par le puissant producteur de rock. Kevin Churko (POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, OZZY OSBOURNE, PERTURBÉ). Dossiers Suretone a renouvelé son accord pluriannuel avec ADA dans le monde pour une distribution exclusive, et DEDLe prochain album de 2020 sera la première sortie dans le cadre de cet accord.

DEDLa nouvelle musique de ‘prend la fureur de leurs débuts et approfondit les émotions avec une compassion pour l’humanité et une conscience qui suscite la réflexion. “Une idole de mannequin (berceuse)” vise la machine à musique à tapis roulant et aborde les aspects faux, superficiels et veineux de notre société qui ont infiltré nos vies et influencent notre perception de ce qui est réel. La voix et le piano austères s’ouvrent sur “Yeux cousus fermés”, un morceau anthémique qui ose défier les choses que nous acceptons si volontiers comme vraies, se gonfle dans un mur de guitares planantes et de percussions entraînantes.

Dit le leader Joe Cotela: “La nouvelle musique parle de clarté par la souffrance et la frustration qui vient de savoir que tout le monde peut être meilleur qu’eux – que je peux être meilleur que moi, parce que le changement commence par vous-même. Nous voulons que les gens s’efforcent et essaient d’être conscients des choses qu’ils consomment, de la façon dont ils agissent, des choses qu’ils partagent et célèbrent, et de la façon dont ils vivent leur vie – pour comprendre comment tout cela affecte leur âme et ce que sera leur héritage. “

Originaire de Phoenix, Arizona, DED incarne des éléments de rock, d’alternatif et de métal, avec des mélodies pop, enveloppées dans certaines des musiques les plus histrioniques et headbang de la planète. Mais quand vous creusez sous la surface, DEDLa musique d’une âme inattendue soulève l’espoir, le soulagement et la conscience de soi, prouvant qu’il existe un moyen de vivre la lutte et de sortir plus fort et plus heureux afin que nous puissions mieux prendre soin de nous et les uns des autres. Cotela, David Ludlow (guitare), Kyle Koelsch (basse), et Matt Reinhard (tambours) construisent une communauté en offrant du réconfort en période de désespoir et de la positivité en exposant la négativité.

DED est géré par Jordan Schur pour Suretone Entertainment.



