Dee Snider de Twisted Sister se plaint du spectacle JLo et Shakira dans le Super Bowl

En plus de nous donner un vrai grand jeu dans lequel les Chiefs de Kansas City ont tourné le tableau de bord pour gagner un nouveau trophée Vince Lombardi après 50 ans, Le Super Bowl LIV restera dans les mémoires pour l’émission de mi-temps avec Jennifer Lopez et Shakira. En un peu plus de 15 minutes et dans le plus pur style Miami, les chanteurs ont joué certaines des meilleures chansons de tout leur répertoire – bien qu’il manquait “Anthologie” – avec des invités comme J Balvin et Bad Bunny.

Depuis l’annonce de cette présentation à temps partiel, c’était un peu controversé, parce que beaucoup s’attendaient à revoir des groupes de rock sur cette scène, mais à la place Jenny From The Block et Shakira-Shakira sont entrées. Un de ces gars qui disent que le rock est la culture était Dee Snider, le leader et chanteur de Twisted Sister, qui depuis le début a utilisé son compte Twitter de tout donner aux chanteurs et à la NFL en disant que la musique lourde –Et dans des groupes spécifiques comme Metallica– Ils méritaient d’y jouer et non les deux chanteurs pop.

WTF!? @shakira et @jlo pour le spectacle de mi-temps @nfl de cette année!? Encore une fois, la grande musique lourde qui secoue les stades semaine après semaine, match après match, est complètement ignorée. Je suppose que nous ne nous secouons pas assez le cul !!

– Dee Snider (@deesnider) 26 septembre 2019

Pour le rendre encore plus en colère, Shakira et Jennifer Lopez ont donné un spectacle plein de danses extrêmement provocantes (et ne convient à personne). Dee a dit (plus intensément) que le spectacle était plein de moments qui ne convenaient pas au public de la famille NFL et que même un groupe de rock aurait donné une touche différente à la mi-temps Super Bowl LIV: «Escalader le tube, secouer et frapper ses mégots, de toute façon. Si ce sont les exigences d’un spectacle à la mi-temps, aucun des groupes de rock que je connais ne pourra ou ne fera cela.

Commencer à piquer le cul, gifler le cul, secouer le cul.

Si ce sont les exigences pour un spectacle à mi-temps, aucun des groupes de rock que je connais ne peut ou ne fera ça. #justsayin https://t.co/Cyv2zl1Dua

– Dee Snider (@deesnider) 3 février 2020

M. Snider a peut-être raison, mais Nous devons nous rappeler que ces dernières années, le rock – également dans le Super Bowl – a été laissé de côté ouvrant la voie à de nouvelles tendances, générations et genres, ce n’est probablement pas surprenant d’entendre “On ne va pas le prendre” (ou “Eggs with oil”, jiar jiar) à la mi-temps du match le plus important de la NFL. Si vous n’avez pas vu le spectacle ou souhaitez le revivre, nous les laissons complets ci-dessous: