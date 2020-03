Dee Snider dit que sa fille est l’une des centaines d’Américains bloqués au Pérou après que le pays a fermé ses frontières

Dee Snider dit que sa fille fait partie des centaines de voyageurs américains bloqués au Pérou sans moyen de départ après que le pays a fermé ses frontières dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus.

le Sœur tordue le leader a pris connaissance de ses médias sociaux plus tôt dans la journée – trois jours après le président du Pérou Martin Vizcarra a publié un état d’urgence et une fermeture de la frontière de 15 jours à l’échelle nationale – pour dire qu’il est troublé par l’incertitude de la situation et pour exprimer sa crainte que la quarantaine puisse s’étendre au-delà de 15 jours.

Dans son message vidéo de quatre minutes et demie (voir ci-dessous), Snider a déclaré: “Ce sont des moments vraiment difficiles pour tout le monde partout dans le monde. Nous luttons tous à la maison pour donner un sens à ce qui se passe et pour assurer la sécurité de nos familles et de nos amis, pour faire la bonne chose. Pendant ce temps, il y a littéralement des milliers de personnes des citoyens américains coincés dans des pays étrangers en quarantaine et ne sont pas autorisés à rentrer chez eux. Des milliers. Et je le sais parce que ma fille, Timide, Cheyenne, est l’un des plus de huit cents coincés au Pérou en ce moment. Les frontières ont été fermées. Il n’y a pas de vols qui partent et ils ne sont pas libérés. Et pendant que ma fille Timide est en sécurité en ce moment, mais elle est dans une partie reculée du Pérou, il y en a beaucoup là-bas – [as you can see] sur leur Facebook pages, «Coincé au Pérou»et d’autres points de vente. Et cela se passe partout dans le monde, soit dit en passant – des gens qui ne sont pas en situation de sécurité, qui n’ont pas les finances et les ressources nécessaires pour prendre soin d’eux pendant de longues périodes. Ce sont tous des touristes. Ce sont tous des visiteurs. La plupart étaient en vacances, en voyages ou en voyages, encouragés par des pays étrangers à venir visiter. Ils l’ont fait, et maintenant ils sont enfermés. Et ma fille, comme je l’ai dit, elle est en sécurité, mais nous devons faire mieux. Nous devons aider les nôtres. “

Il a poursuivi: “Je comprends que nous devons être mis en quarantaine; je comprends que nous devons protéger nos frontières; mais nous devrions pouvoir être mis en quarantaine dans nos propres pays. Et les pays étrangers devraient faire tout leur possible pour aider les étrangers à sortir de leur pays et à la maison afin qu’ils puissent être avec leurs proches pendant ces moments difficiles. Et ils ne le sont pas. “

Selon CNN, l’ambassade des États-Unis a émis une alerte à la sécurité lundi disant que “les citoyens américains qui n’ont pas pu reprogrammer leurs vols hors du Pérou devraient organiser le logement pour la durée de la période de quarantaine”. Dans un tweet ce même jour, il a déclaré: “Le bien-être et la sécurité des citoyens américains sont notre priorité absolue.”

Mardi, le secrétaire d’État Mike Pompeo a noté que le Département d’État “a la responsabilité d’essayer d’aider les citoyens américains où qu’ils se trouvent.”

“Il ne s’agit pas seulement de nos officiers servant dans ces endroits éloignés, de se protéger et de protéger notre équipe, mais de nous assurer que nous faisons la bonne chose par le peuple américain”, a-t-il déclaré au département d’État. Un responsable du département d’État a déclaré CNN ils ont conseillé aux citoyens américains du Pérou de surveiller le site Web de l’ambassade, de s’inscrire au programme d’inscription des voyageurs intelligents et de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes les informations mises à jour.



