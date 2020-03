Dee Snider dit que sa fille est revenue du Pérou après avoir été bloquée au milieu de l’épidémie de Covid 19

Dee Snider dit que sa fille est rentrée en toute sécurité du Pérou, deux semaines après avoir été coincée dans le pays sans moyen de départ après que le Pérou a fermé ses frontières dans le but de lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus.

23 ans Cheyenne Snider était au Pérou en vacances faisant une retraite spirituelle lorsque le président Martin Vizcarra a publié un état d’urgence national et la fermeture de la frontière, interrompant les vols et laissant des milliers de personnes bloquées.

le Sœur tordue le leader a pris ses médias sociaux vendredi pour dire que Cheyenne a finalement reçu une carte d’embarquement la semaine dernière pour un vol de retour vers les États-Unis, mais a souligné qu’il y a des milliers d’Américains qui attendent toujours de rentrer chez eux.

Dans son message vidéo de 15 minutes (voir ci-dessous), Dee a dit: “Hé, tout le monde. Bonnes nouvelles, surtout pour nous. La nuit dernière, notre fille est revenue sur le sol américain. Elle a été libérée. C’était plus comme si elle était sortie du Pérou où ils détenaient des milliers d’Américains. Pas des centaines – vous avez entendu à la télévision que ce sont des centaines. Ce ne sont pas des centaines – ce sont des milliers. Je l’ai fait toute la semaine, en contactant toutes les ressources possibles. “

Il a poursuivi: “Je sais que certains d’entre vous disent peut-être:” Oh, oui, eh bien, vous êtes une rock star. Vous êtes une célébrité. Vous avez reçu un traitement spécial. ” Et nous avons tous de la sensibilisation. Et oui, en tant que rock star, j’ai de la sensibilisation. Mais l’enfer, quand mon beau-frère, le menuisier, a voulu construire une maison, j’ai dû payer pour la mienne, lui et tous ses amis construit la putain de maison, une belle maison. Le fait est que nous avons tous des atouts, nous avons tous des contacts, nous utilisons tous ce que nous pouvons pour y arriver. “

Un haut responsable du Département d’État a déclaré mercredi que 9 300 Américains de 28 pays avec des restrictions de voyage en vigueur, dont le Pérou, ont été ramenés chez eux. Au moins 66 vols affrétés supplémentaires étaient prévus au cours de la semaine suivante, a déclaré le responsable ABC News.

L’ambassade des États-Unis au Pérou a publié des mises à jour sur les réseaux sociaux, les efforts de rapatriement étant toujours axés principalement sur les personnes âgées, les malades et les mineurs.

Le gouvernement péruvien a annoncé jeudi que les frontières resteront fermées jusqu’au 12 avril.



Après une semaine de lutte, avec l’aide d’anciens et de nouveaux amis, ma fille Shy est revenue du Pérou en toute sécurité.

Publié par Dee Snider le vendredi 27 mars 2020

