Dee Snider dit que Trump a géré la pandémie de coronavirus “ de façon horrible et embarrassante ”

Sœur tordue chanteur Dee Snider dit qu’il désapprouve fortement Président Trumpgestion de la pandémie de coronavirus.

Atout a été critiqué par certaines parties des médias pour avoir minimisé les craintes concernant COVID-19 ou diffusé activement des informations erronées sur ses répercussions. Le président a depuis considérablement changé radicalement son air sur la gravité de la crise et a été contraint de répondre sobrement à l’épidémie de coronavirus.

Question de Yahoo! comment il se sent Atout la réponse de l’administration à la situation, Snider – qui a appris à connaître Atout personnellement après avoir comparu plus d’une fois sur “L’apprenti célébrité” – a déclaré: “Horriblement. Ils l’ont manipulé de façon horrible et embarrassante – refusant les kits de test, en faisant une blague, une moquerie, certaines de ces personnes portant des masques à gaz ou tout ce qu’ils portaient lors d’une conférence de presse. Je veux dire, ça a été horriblement manipulé, et cela souligne simplement comment vous devez avoir une personne au pouvoir qui a une large compréhension des questions internationales et de tous les aspects de la gouvernance, pas seulement de la façon dont le marché boursier se porte. J’espère donc que cela rend certaines personnes être plus conscients que nous avons besoin d’une personne plus équilibrée à la barre. Et j’espère que l’un de ces [candidates] va venir et nous aurons quelqu’un. Je prendrai soit Bernie [[Sanders]ou[[Joe] Biden, peu importe qui [is the Democratic nominee]. Honnêtement, si une pomme de terre courait, je voterais pour, d’accord? Je voterais pour une pomme de terre au four. “

Plus tôt cette semaine, Atout dit qu’il savait que COVID-19 était une pandémie avant d’être déclarée comme telle par le Organisation mondiale de la santé, malgré sa rhétorique précédente minimisant la gravité du virus.

À la fin de la semaine dernière, Atout a déclaré l’état d’urgence national et a étendu l’interdiction de voyager aux personnes venant des États-Unis en provenance d’Europe. Il a également émis des recommandations visant à limiter les rassemblements à 10 personnes maximum et exprimé son soutien à l’envoi de chèques aux Américains les plus touchés par le virus.

Plus de 255 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 10 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

De retour en novembre 2017, Snider dit qu’il ne pouvait plus être ami avec Atout parce qu’il n’a pas partagé les vues du président sur des questions importantes, y compris la Atout dure politique d’immigration de l’administration.

Snider s’est retrouvé au milieu de la controverse en 2016 quand il a demandé Atout d’arrêter d’utiliser le 1984 Sœur tordue hymne “On ne va pas le prendre” dans sa campagne. Le chanteur a dit à l’époque que Atout était très aimable à propos de la demande.

