Dee Snider travaille sur un DVD / Cd en direct de la tournée ‘For The Love Of Metal’

Dee Snider a confirmé qu’il travaille sur un DVD et un CD live enregistrés pendant le cycle de tournée pour son dernier album solo, “Pour l’amour du métal”, sorti en juillet 2018. Le nouvel ensemble, qui pourrait finir par s’appeler “Pour l’amour du métal en direct”, devrait arriver plus tard cette année via Napalm Records.

Vendredi 24 janvier, le Sœur tordue chanteur a tweeté: “‘Alors Dee, qu’est-ce que tu as fait? Drôle, vous devriez demander. J’ai monté un DVD / CD en direct avec @NBellmore @CharlieBellmore @pzutto @mahtyfriedman pour @NapalmRecords! Prépare-toi pour “Pour l’amour du Metal Live!” Ou peut-être que je devrais l’appeler «Pour le live du métal»? “

“Pour l’amour du métal”, produit par LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta, a présenté des contributions de Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (AGNEAU DE DIEU), Alissa White-Gluz (ENNEMI JURÉ), Joel Grind et Nick Bellmore (HOLOCAUSTE TOXIQUE), et Charlie Bellmore (ROYAUME DE SORROW).

Snider Raconté Décibel magazine sur la direction musicale de “Pour l’amour du métal”: “J’adore le métal contemporain et je pense que c’est pourquoi ça a l’air si authentique. Je vais dans les spectacles. Mes enfants sont tous des metalheads, surtout ma fille, elle est hardcore. Au fil des ans, parce qu’elle était si jeune, j’ai dû l’escorter jusqu’à ces concerts, donc j’ai été exposé à tous ces groupes de hardcore. J’adore la passion, et j’adore l’attitude “Je n’ai rien à perdre” de ces groupes. C’est ce que vous perdez lorsque vous réussissez. Vous perdez cela intrépidité. Je préfère de loin écouter des groupes qui ont ce cœur et cette passion que d’écouter des gens qui l’ont perdu. J’ai toujours été en phase avec ça et j’ai adoré. Jamey, par écrit, nous nous sommes assis et avons parlé sans cesse de ce qui m’importe maintenant et de ce que je voulais dire maintenant et où en étais-je émotionnellement maintenant. “

Dans une interview séparée avec Son déformé, Snider dit qu’il a trouvé sa place dans la scène musicale contemporaine avec “Pour l’amour du métal”. “Je suis tellement heureux de faire ça”, a-t-il déclaré. “Ce disque me définit comme une personne qui veut se sentir vitale, ce que je fais maintenant compte et compte. Je suis tellement heureux que je pensais qu’il n’y avait pas cette place dans la musique pour moi. TV, cinéma, j’ai trouvé ma place maintenant avec d’autres choses que j’ai faites, mais mon premier amour est le métal et la musique, et faire un disque qui me semble être un endroit maintenant… Ma femme a dit qu’elle n’avait pas t vu cette heureuse depuis longtemps, et je suis toujours heureux. Elle a dit que j’ai une étrange joie enfantine. C’est fou. Je sais, je suis [64] et non pas que je le ressens. Je suis en bonne santé, les gens me voient basculer et leur esprit souffle. Je ne pensais pas qu’à ce stade de ma vie, cela arriverait. “

Sœur tordue l’a appelé quitte en 2016 après avoir terminé une tournée d’adieu du 40e anniversaire.



