Deep Purple a sorti une nouvelle chanson intitulée “Throw My Bones”!

Deep Purple, le groupe de hard rock britannique formé en 1968 sera de retour après trois ans avec un nouvel album intitulé Whoosh! 21 juin. Pour ne pas nous laisser les mains vides jusque-là, les créateurs de l’hymne “Smoke On The Water” viennent de partager “Throw My Bones”, le single principal de l’album.

Ce nouveau morceau voit Deep Purple dans sa forme classique, avec un arrangement d’orgue, ses guitares donnant des solos de signature de son rock et des instruments à cordes bien utilisés pour donner un sentiment de majesté des années 70. Pour sa part, la vidéo montre un homme en costume d’astronaute qui marche en observant la vie quotidienne des autres. Au fur et à mesure que les gens passent, le protagoniste s’isole dans son costume, déconnecté du monde qui l’entoure. Quelque chose qui ressemble à ces temps d’isolement social.

En conte au disque ils nous partagent: “‘Whoosh’ est un mot onomatopée qui, vu à travers une extrémité d’un radiotélescope, décrit la nature transitoire de l’humanité sur Terre; et, de l’autre extrême dans une perspective plus proche, illustre la carrière de Deep Purple “Le chanteur Ian Gillan a déclaré dans un communiqué de presse.

Whoosh! Il a été produit par le musicien et producteur canadien Bob Ezrin. Ce serait la troisième fois que Deep Purple travaille avec le producteur emblématique, qui avait déjà enregistré en 2013 Now What?! et Infinite 2017. La relation de travail entre Ezrin et Deep Purple découle du décès du guitariste Steve Morse sur le groupe de rock classique Kansas, qui a travaillé avec Ezrin sur leur album de 1988, In the Sprit of Things.