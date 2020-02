Deep Purple sortira son nouvel album, ‘Whoosh!’, En juin

Selon divers détaillants en ligne, le nouveau VIOLET FONCÉ l’album sera intitulé “Whoosh!” et sortira le 12 juin via earMUSIC. Le 21e LP du légendaire rockeur est de nouveau dirigé par le producteur canadien Bob Ezrin (BAISER, PINK FLOYD, ALICE COOPER), qui a également travaillé sur VIOLET FONCÉdeux derniers albums studio, 2017 “Infini” et 2013 “Maintenant quoi?!”

VIOLET FONCÉ va promouvoir “Whoosh!”‘s libère en se lançant dans une tournée de cinq dates au Royaume-Uni en octobre avec des invités spéciaux BLUE ÖYSTER CULT.

L’automne dernier, VIOLET FONCÉ bassiste Roger Glover a déclaré au Chicago Sun-Times que lui et ses camarades de groupe prévoyaient de continuer à enregistrer de nouvelles musiques.

“Nous travaillons un peu”, a-t-il révélé. “Il y a quelques choses autour, nous ne savons pas encore quoi, où ou quand, mais nous ne nous sommes pas encore arrêtés.

“Il y a un danger, bien sûr, si vous réussissez, que les gens veulent que vous fassiez la même chose et que vous réussissiez à nouveau et que vous continuiez, mais cela ne fonctionne pas de cette façon”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas simplement vous répéter.”

Ayant sorti six albums depuis 1996, Gantier dit tout le monde VIOLET s’est engagé à garder les choses fraîches.

“Je pense qu’il y avait presque un désir inexprimé d’avancer, de ne pas se répéter”, a-t-il expliqué. “Bien sûr, les joueurs sont les mêmes, donc les sons peuvent être les mêmes dans tout le style ou quelque chose comme ça. Mais en ce qui concerne l’écriture de chansons, je pense que la plupart des groupes ne font pas les bonnes chansons. Ils parlent de performances et des crochets et des trucs comme ça, mais pour moi, écrire une chanson est beaucoup plus que ça. Et nous avons toujours essayé d’écrire des chansons différentes. Le danger est, bien sûr, que vous devenez une parodie de vous-même si vous essayez de vous copier . Et donc, nous avons toujours essayé d’avancer et de changer. C’est un défi. “

VIOLET FONCÉ – qui avait été éligible à l’intégration dans le Temple de la renommée du rock and roll pendant deux décennies – est finalement entré dans la Rock Hall dans le cadre de la classe de 2016. Les trois premiers alignements du groupe ont été intronisés, y compris le batteur Ian Paice, guitariste Ritchie Blackmore, fin claviériste Jon Lord, et divers chanteurs et bassistes – Rod Evans; Ian Gillan et Gantier; et David Coverdale et Glenn Hughes.

