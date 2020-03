Deerhoof annonce un nouvel album des futurs artistes des grottes adolescentes, partage de nouvelles chansons: écoute

Deerhoof a annoncé son nouvel album Future Teenage Cave Artists avec deux nouvelles chansons: le titre et “The Loved One”. L’album doit sortir le 29 mai via Joyful Noise. Découvrez les deux chansons ci-dessous.

Avec la chanson-titre, Deerhoof a déclaré dans un communiqué qu’ils «voulaient exprimer ce que cela fait de savoir que les rebelles sont notre seul espoir. Les abandons, les romantiques et les enfants d’aujourd’hui sont forcés d’être les héros de demain. » Future Teenage Cave Artists comprend 10 chansons originales et quelques Johann Sebastian Bach (“I Call on Thee”), pour faire bonne mesure.

L’année dernière, le groupe a fêté ses 25 ans en rééditant pour la première fois ses trois premiers CD, The Man, the King, the Girl, Holdypaws de 1999 et Halfbird de 2001. Le dernier album de musique originale de Deerhoof était Mountain Moves de 2017; ils ont fait don du produit de l’album au Emergent Fund, une organisation qui soutient les mouvements populaires dans les communautés marginalisées.

Future Teenage Cave Artists:

01 Future Teenage Cave Artists

02 Sympathie pour le bébé Boo

03L’aimé

04 O Ye Saddle Babes

05 Nouvel asile d’orphelins pour les cerfs-vivants animés

06 Zazeet

07 Fraction Anthem

08 Symphonie «adieu»

09 Culpabilité réduite

10 yeux endommagés plissant les yeux dans le beau soleil surplombant

11 Je t’appelle

