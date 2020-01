Deezer signe un accord de transporteur avec Mondia pour l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis

Deezer a annoncé avoir signé un accord avec une société de technologie mobile appelée Mondia qui permettra des services de facturation directe par l’opérateur en Arabie saoudite, en Égypte et aux Émirats arabes unis.

Cette annonce fait suite à l’annonce que le concurrent de Deezer dans la région d’Anghami pourrait être en vente.

Avec Mondia Pay, les gens de la région pourront désormais s’abonner à Deezer sans utiliser de cartes de crédit ou de débit, et ils peuvent le faire rapidement, facilement et en toute sécurité.

Alors que les clients ne pourront actuellement s’abonner au service de streaming musical de Deezer que dans trois pays, Pay lui-même est disponible dans 33 pays auprès de 50 opérateurs mobiles, pour un milliard de clients. Il traite en outre plus de 13 milliards de transactions par mois.

Deezer et Mondia ont publié des déclarations en même temps que l’annonce.

Tarek Mounir, qui est le PDG de Deezer MENAT, a déclaré: «L’un des principaux défis que nous devons déterminer dans le domaine est de savoir comment faire face aux faibles niveaux de pénétration des cartes de crédit. Le partenariat avec Mondia Pay nous permet d’offrir aux fans de musique une solution de paiement simple, sécurisée et sécurisée. En fin de compte, c’est une question de confiance. Lorsque les adeptes de musique croient que leurs paiements et leur argent sont en sécurité, ils peuvent se concentrer sur l’écoute de la musique qu’ils aiment, c’est ce que nous voulons. »

Simon Rahmann, qui est le PDG de Mondia Pay, a déclaré: «Ce partenariat est évident que Mondia Pay parvient à être en mesure de fournir des solutions de paiement et de permettre des expériences numériques réelles avec des marques internationales telles que Deezer. Cette plate-forme de l’ère ultérieure offre une passerelle de paiement assez évolutive et sécurisée à laquelle les clients et les fournisseurs de services peuvent faire confiance. La facilité d’intégration pour les fournisseurs de services tels que Deezer, positionne Mondia Pay comme un partenaire de choix apparent. »

Les termes de l’accord n’ont pas été annoncés.