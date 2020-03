Def Jam annonce une nouvelle série Docu «Through the Lens»

Universal Music Enterprises (UMe) et Def Jam Records viennent d’annoncer une nouvelle série de documentaires intitulée Through The Lens, qui sera disponible sur la chaîne Youtube de Def Jam.

En avant-première le 10 avril, la série en trois parties se concentrera sur trois titans de la photographie, qui ont chacun documenté une époque différente de l’histoire du légendaire label hip-hop: Ricky Powell (diffusé le 10 avril), Janette Beckmann (16 avril) et Jonathan Mannion (23 avril). La série mettra en vedette des commentaires du rappeur et acteur LL Cool J, du journaliste et directeur de la publicité originale de Def Jam, Bill Adler, ainsi que du graphiste de longue date de Def Jam, Cey Adams.

Ricky Powell, qui est devenu célèbre en tant que photographe de rue à New York dans les années 80 et 90, est surtout connu pour son travail avec les Beastie Boys. Membre honoraire du groupe, Powell a rejoint le groupe en tournée – documentant leurs premiers jours d’ouverture pour Run-DMC, à travers le sommet de leur popularité au milieu des années 90. Powell est également le sujet du prochain long métrage documentaire Ricky Powell: The Individualist.

«Through The Lens» vous présente une histoire visuelle de @DefJam et du hip-hop avec Ricky Powell, Janette Berkman et Jonathan Mannion. 🎶 Le premier épisode tombe le 10 avril! Pendant que vous attendez, consultez la playlist Hip-Hop Anthems: Def Jam: https://t.co/LrNaeTPcY2 pic.twitter.com/pZd0AaKhcR

– Urban Legends (@urbanxlegends) 19 mars 2020

Avant de déménager à New York au début des années 80, la photographe britannique Janette Beckman a capturé une grande partie du mouvement punk en plein essor, filmant les plus grands groupes de la scène pour des magazines de musique. Outre-Atlantique, Beckman est rapidement devenu le photographe incontournable des groupes de hip-hop et de rap de la ville, filmant des artistes comme Salt ‘n’ Pepa, Run DMC, LL Cool J, Public Enemy et les Beastie Boys.

Jonathan Mannion a commencé sa carrière en travaillant sous le grand photographe de mode et portraitiste Richard Avedon avant de prendre une mission pour capturer Jay-Z pour son album de 1996, Reasonable Doubt. Ce tournage a placé Mannion sur un parcours professionnel qui allait changer sa vie. Pendant les deux décennies suivantes, Mannion photographiera certains des plus grands noms du genre – dont Eminem, Busta Rhymes, Lil Wayne, Aaliyah et Nas.

La plupart des travaux des trois photographes peuvent être vus dans le livre de 300 pages sur la table basse, Def Jam Recordings: The 25 First Years of the Last Great Record Label (Rizzoli, 2010), tandis que la musique de Through The Lens peut être écoutée sur une playlist Spotify spécialement conçue, intitulée «Hip Hop Anthems: Def Jam».

Through The Lens s’inscrit dans le cadre d’une célébration plus large, d’un an, du 35e anniversaire de Def Jam records. Cette année marque également le 30e anniversaire de l’un des albums les plus emblématiques du label – Peur d’une planète noire, de Public Enemy, qui propose des titres comme «Fight the Power», «Welcome To The Terrordome» et «911 Is a Joke». L’album multi-platine a été commémoré plus tôt cette année grâce à une collaboration avec PUMA, qui a publié deux éditions spéciales de leurs baskets classiques: la PUMA x Public Enemy Sky LX et la PUMA x Public Enemy Clyde.

Écoutez les meilleures chansons de Def Jam sur Apple Music et Spotify.