Def Leppard: la sortie de «London To Vegas» repoussée à la fin mai

Eagle Rock Entertainment a repoussé la date de sortie de DEF LEPPARDc’est “Londres à Vegas” au 29 mai du 24 avril annoncé précédemment.

DEF LEPPARD a déclaré dans un communiqué: “En raison de la situation actuelle concernant COVID-19, nous avons décidé de reporter la date de sortie de «Londres à Vegas» formats jusqu’au 29 mai. Restez en sécurité et continuez à vous balancer. “

le “Londres à Vegas” édition limitée 2Blu-ray + 4CD, 2DVD + 4CD, DVD / Blu-ray + 2CD et la sortie au format numérique propose deux films de concert spectaculaires: “Hystérie à l’O2” et “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood”.

Tourné en décembre 2018, “Hystérie à l’O2” capture DEF LEPPARD célébrer l’inauguration “Hystérie”, l’un de leurs deux albums de platine 10 fois certifiés diamant (l’autre étant “Pyromanie”). Joué dans son intégralité devant une foule à guichets fermés, cet événement de retour important est d’autant plus puissant qu’il s’agissait de leurs débuts tant attendus à l’emblématique O2 Arena de Londres. Avec des performances électrisantes de “Verse du sucre sur moi”, “Animal”, “Femmes” et “Love Bites”, membres du groupe Joe Elliott (voix), Phil Collen (guitare), Rick “Sav” Savage (basse), Vivian Campbell (guitare) et Rick Allen (batterie), concluez le set avec une multitude de tubes supplémentaires, dont “Let’s Rocked”, “Quand l’amour et la haine se heurtent” et “Photographier”.

Six mois plus tard, juste après leur intronisation au Temple de la renommée du rock and roll, DEF LEPPARD a effectué une résidence à Las Vegas au Zappos Theatre de Planet Hollywood. “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood” est une plongée profonde de 28 chansons dans non seulement leurs plus grands succès, mais des raretés telles que “Trop tard pour l’amour”, “Billy’s Got A Gun”, “Argot” et “Promesses”. Mise en évidence DEF LEPPARDla polyvalence, “Hits Vegas” présente un spectacle sur scène livewire avec deux scènes et murs vidéo, ponctué de rendus acoustiques intimes de chansons rarement jouées “Laisse-moi être le seul”, “Nous appartenons”, “As-tu déjà eu autant besoin de quelqu’un” et “Deux pas en arrière”.

“Hits Vegas” offre une fonctionnalité bonus en coulisses, tandis que “Hystérie à l’O2” est complété par le bonus “Hystérie: hier et aujourd’hui” mini-documentaire. Dans son ensemble, “Londres à Vegas” résume le prestige de l’un des groupes les plus emblématiques du rock.

Emballé dans une boîte de 10 “avec un livre relié de 40 pages, l’ensemble est complété par l’audio des deux concerts. “Hysteria Live”, mettant en vedette la performance de l’ensemble “Hystérie” album de l’émission O2, sera également disponible séparément sur Crystal Clear 2LP, emballé dans une pochette gatefold. Enfin, en plus de ces ensembles approfondis, “Londres à Vegas” est désormais disponible en pré-commande en tant que package direct au consommateur avec des lots de marchandises exclusifs. Il s’agit notamment d’un “Londres à Vegas” T-shirt, “Londres à Vegas” Lithographie 12×12, enveloppe de marque comprenant une réplique de setlist, des photos de guitare et des stratifiés de réplique des deux spectacles, et un disque d’image exclusif à quatre chansons “Acoustic In Vegas”.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).