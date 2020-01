Def Leppard partage un montage vidéo de séquences invisibles d’un journal vidéo

Def Leppard a partagé un montage vidéo montrant tous “les trucs que vous n’avez pas vus” dans leurs agendas vidéo 2019.

Les rockers légendaires ont documenté leurs manigances sur la route l’année dernière, qui les a capturés sur ce qui a été une année mémorable pour la tenue de Sheffield. Non seulement ils ont été intronisés au Rock And Roll Hall Of Fame, mais Leppard s’est également lancé dans une tournée européenne avec un gros titre au UK Download Festival, a pris la route lors d’une tournée estivale au Canada et a couronné le tout avec un Résidence de 12 dates à Las Vegas au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino. Vous pouvez consulter le nouveau montage vidéo ci-dessous.

Alors que 2019 a été une année chargée pour Def Leppard, cette année s’annonce déjà comme une autre année mouvementée pour le groupe. Ils partiront une visite du stade d’été à travers l’Amérique du Nord avec Motley Crue, Poison et Joan Jett.

À propos de la prochaine escapade, le leader Joe Elliott a déclaré: «Le mot dans la rue était que les fans étaient trop excités par cette tournée du stade avant même qu’elle ne soit annoncée. Eh bien, il existe maintenant et il ne cesse de grossir. Ça va être un monstre de tournée! »

De plus, Def Leppard devrait sortir à un moment donné le coffret The Early Years.

La collection évoquée présentera un spectacle «verrues et tout» enregistré à Oxford en 1980 lorsque le groupe était sorti pour soutenir leur premier album On Through The Night, aux côtés d’autres éléments bonus. Ils lanceront également le projet Vision 2020 qui verra Def Leppard rééditer “beaucoup” de leurs projets vidéo passés “en bien meilleur état que celui initialement publié.

Joe Elliott a déclaré à Trunk Nation de SiriusXM: «En d’autres termes, plus de cassettes VHS sifflantes, mais nettoyées, le son surround 5.1 remixe sur le son de certains trucs en direct – et de certains trucs en direct qui n’ont jamais vu la lumière du jour auparavant. “

De plus amples détails sur le projet seront révélés en temps voulu.

