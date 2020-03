Def Leppard publie un enregistrement rare de “Glad I’m Alive” du prochain coffret “The Early Years 79 81”

DEF LEPPARD a sorti un rare enregistrement de 1979 de “Je suis content d’être vivant” en avant-première du prochain coffret du groupe, “Les premières années 79-81”, qui arrivera le 20 mars via UMC/vierge.

Selon Wikipédia, “Je suis content d’être vivant” a été produit par Nick Tauber et enregistré au cours d’une session pour “Perdu”, le premier single de DEF LEPPARDpremier album de, 1980 “On Through The Night”. Les quatre chansons de la session sont incluses sur “Les premières années 79-81”, ainsi qu’un juin 1979 Andy Peebles enregistrement en direct de “Je suis content d’être vivant” du BBC.

“Les premières années 79-81” le coffret représente les deux premiers albums du groupe, “On Through The Night” et “High ‘N’ Dry” (1981), et a été préparé en collaboration avec le chanteur Joe Elliott qui a agi en tant que producteur exécutif sur le plateau. Le mastering a été fait par l’ingénieur du son de longue date du groupe Ronan McHugh.

Cet ensemble de luxe est livré avec cinq CD comprenant l’album remasterisé original, les faces B, les raretés et les versions de remixage, Radio One sessions, “Live From Reading” et la toute première apparition d’un spectacle inédit et nouvellement mixé d’Oxford en 1980. Ces remasters ont été très attendus et très demandés par DEF LEPPARD fans dans le monde.

L’album comprend également un morceau gratuit, le très recherché Nick Tauber-version produite de “Rock Brigade”, qui a été initialement crayonné comme un single pour le Royaume-Uni mais n’a jamais été publié à l’époque. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, le morceau reçoit sa première sortie. Écoutez la piste ci-dessous.

Elliott dit: “Eh bien, les fans ont demandé, et nous avons écouté! Vraiment excité d’avoir retravaillé nos premières années avec une charge de matériel rare, y compris le tout nouveau” Live At The Oxford New Theatre “, enregistré lors de la tournée britannique de 1980…. un voyage pour assembler ce coffret et j’espère que vous apprécierez tous l’écouter autant que nous l’avons fait! “

“On Through The Night”, DEF LEPPARDSon premier album, sorti en 1980, a immédiatement mis le monde du rock en lumière. Le groupe était destiné à de grandes choses avec l’album se classant au n ° 15 au Royaume-Uni et au n ° 51 aux États-Unis. Produit par Tom Allom (JUDAS PRIEST, SABBAT NOIR), il présentait de nombreux favoris du groupe et quelques versions mises à jour des premiers singles. L’album a atteint le statut de platine en 1989.

“High ‘N’ Dry”, le premier de DEF LEPPARDdes albums qui seront produits par Robert “Mutt” Lange, a été publié en 1981. Il a atteint le n ° 26 dans les charts britanniques et le n ° 38 aux États-Unis, renforçant encore le statut des bandes.

“Les premières années 79-81” le coffret comprend une histoire des deux premiers albums du groupe écrits par Mojo et Rock classique écrivain Paul Elliott (aucune relation) présentant des idées personnelles du groupe sur la création et la publication de ces premiers disques ainsi que des photos et des souvenirs rares.

Les deux albums ont été remasterisés et seront disponibles en version 1CD, en vinyle noir et en vinyle coloré en édition limitée.

Pour plus de détails, y compris la liste complète des pistes, visitez DefLeppard.com.



