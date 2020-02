Def Leppard s’associe à ZZ Top lors de la tournée automne 20/20

Def Leppard, des héros de rock britanniques et le Temple de la renommée du rock and roll, ont annoncé que les icônes vétérans du blues ZZ Top les rejoindraient à certaines dates de la tournée automne 20/20 Vision.

Cette nouvelle étape de dates suivra immédiatement massivement les icônes NWOBHM visite réussie du stade d’été avec Mötley Crüe, qui a déjà vendu 1,1 million de billets. La tournée 20/20 Vision débutera le 21 septembre au Times Union Center à Albany, NY et se poursuivra jusqu’en octobre.

Le leader de Def Leppard, Joe Elliott, a déclaré à propos de la tournée: «Quelle année cela va être! Tout d’abord, les stades sont complets, puis nous partons en tournée avec le puissant ZZ Top! Après avoir été un admirateur du groupe pendant toute une vie, ça va être un vrai plaisir de faire enfin quelques concerts ensemble… peut-être que certains d’entre nous pourront faire un tour avec Billy dans une de ces belles voitures… »

Le leader du ZZ, Billy Gibbons, a poursuivi: «Nous sommes ravis de prendre la route avec Def Leppard cet automne; nous en sommes fans depuis toujours. Nous y travaillons depuis 50 ans maintenant et la prochaine course avec eux souligne que les bons moments ne font que commencer. »Il ajoute:« Joe Elliott est toujours le bienvenu à monter avec nous en fusil de chasse et nous ne lui demanderons même pas lui de payer pour le gaz. “

Bonjour l’Amérique! Def Leppard + @ZZTop annoncent la tournée 2020 Vision cet automne 💥

Pour toutes les dates + info, appuyez sur 👉https: //t.co/ZYjhEkXDnt

La prévente pour les fans de Rock Brigade débute le lundi 17 février à 10 h (heure locale)

Vente générale de billets: vendredi 21 février à 10 h (heure locale) pic.twitter.com/EBH7wYJicm

– Def Leppard (@DefLeppard) 13 février 2020

Les billets seront mis en vente auprès du grand public à partir du vendredi 21 février à 10h00 heure locale chez Live Nation, tandis que les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 18 février à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 20 février à 22h00 heure locale temps à travers Citi Entertainment.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et consultez les dates confirmées ci-dessous.

Dates de la tournée Def Leppard Select Fall 20/20 Vision:

21 septembre – Albany, NY Times Union Center

23 septembre – Virginia Beach, VA Amphithéâtre de prêts à l’habitation pour anciens combattants United à Virginia Beach

25 septembre – Knoxville, TN Thompson Boling Arena

26 septembre – Brandon, MS Brandon Amphitheatre

28 septembre – Orange Beach, AL L’amphithéâtre du quai

30 septembre – Bossier City, LA CenturyLink Center

02 octobre – North Little Rock, AR Simmons Bank Arena

03 octobre – Tulsa, OK BOK Center

05 octobre – Wichita, KS INTRUST Bank Arena

07 octobre – Omaha, NE CHI Health Centre Omaha

09 octobre – Grand Rapids, MI Van Andel Arena

10 octobre – Des Moines, IA Wells Fargo Arena

12 octobre – Grand Forks, ND Alerus Centre

15 octobre – Salt Lake City, UT Vivint Smart Home Arena

17 octobre – Portland, OR Moda Center

18 octobre – Spokane, WA Spokane Arena