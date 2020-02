Def Leppard sort un nouveau film de concert de Londres à Vegas

Le 24 avril, Eagle Rock Entertainment présentera les légendaires icônes du rock’n’roll britannique et les intronisés au Rock and Roll Hall of Fame Def Leppard: Londres à Vegas. Cette édition limitée au format 2Blu-ray + 4CD, 2DVD + 4CD, DVD / Blu-ray + 2CD et numérique présente deux films de concert spectaculaires: «Hysteria At The O2» et «Hits Vegas, Live At Planet Hollywood».

Tourné en décembre 2018, «Hysteria At The O2» capture Def Leppard célébrant la révolutionnaire Hysteria, l’un de leurs deux albums en platine 10x certifiés diamant (l’autre étant Pyromania). Joué dans son intégralité devant une foule à guichets fermés, cet événement de retour important est d’autant plus puissant qu’il s’agissait de leurs débuts tant attendus à l’emblématique O2 Arena de Londres. Avec des performances électrisantes de «Pour Some Sugar On Me», «Animal», «Women» et «Love Bites», les membres du groupe Joe Elliott (chant), Phil Collen (guitare), Rick «Sav» Savage (basse), Vivian Campbell (guitare) et Rick Allen (batterie) concluent le set avec une multitude de tubes supplémentaires, dont ‘Let’s Get Rocked’, ‘When Love and Hate Collide’ et ‘Photograph’.

Six mois plus tard, juste après leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, Def Leppard a entrepris une résidence à Las Vegas au Zappos Theatre de Planet Hollywood. Hits Vegas, Live At Planet Hollywood est une plongée profonde de 28 chansons non seulement dans leurs plus grands succès, mais dans des raretés telles que ‘Too Late For Love’, ‘Billy’s Got A Gun’ et ‘Slang’ et ‘Promises’. La polyvalence de Def Leppard, Hits Vegas présente un spectacle sur scène livewire avec deux scènes et des murs vidéo, ponctués de rendus acoustiques intimes de chansons rarement jouées “ Let Me Be The One ”, “ We Belong ”, “ Have You Ever Needed Someone So Bad, »et« Deux pas derrière ».

Hits Vegas propose une fonctionnalité bonus en coulisses, tandis que Hysteria At The O2 est complété par le mini-documentaire bonus “Hysteria: Then And Now”. Dans son ensemble, Def Leppard: London To Vegas incarne le prestige de l’un des groupes les plus emblématiques du rock.

Emballé dans une boîte de 10 pouces avec un livre relié de 40 pages, l’ensemble est complété par l’audio des deux concerts. ‘Hysteria Live’, mettant en vedette la performance de l’album complet Hysteria de l’émission O2, sera également disponible séparément sur Crystal Clear 2LP, emballé dans une pochette gatefold. Enfin, en plus de ces ensembles détaillés, Def Leppard: London To Vegas est désormais disponible en précommande sous forme de package direct au consommateur avec des lots de marchandises exclusifs sur https://www.udiscovermusic.com/news/def-leppard-london-vegas-film/. Ceux-ci incluent un T-shirt London To Vegas, une lithographie 12 x 12, une enveloppe de marque contenant une réplique de setlist, des photos de guitare et des stratifiés de réplique des deux spectacles, et un disque d’images exclusif de 4 chansons «Acoustic In Vegas».

Def Leppard: London To Vegas sort le 24 avril et peut être acheté ici.