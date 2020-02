Def Leppard sortira le DVD et le Blu Ray «London To Vegas» en avril

Selon Amazon, DEF LEPPARD publiera “Londres à Vegas” le 24 avril dans les éditions 2DVD / 4CD et 2Blu-ray / 4CD.

La description officielle du produit se lit comme suit: “Édition spéciale de luxe avec 2 spectacles uniques! En 2018, les meilleurs Sheffield ont fait leurs débuts tant attendus à l’O2 Arena de Londres. DEF LEPPARD effectué la révolution ‘Hystérie’ album dans son intégralité. En 2019, le tout nouveau Temple de la renommée du Rock & Roll est de retour à Las Vegas pour sa fameuse résidence Sin City, avec de superbes murs vidéo, deux scènes et des coupures d’album rarement exécutées, ce qui en fait une expérience de concert inoubliable. Comprend des fonctionnalités bonus exclusives dans les coulisses. “

Un court extrait vidéo peut être trouvé ci-dessous.

Plus d’informations sur “Londres à Vegas” sera disponible le jeudi 27 février.

DEF LEPPARDLa deuxième résidence de Vegas s’est terminée en septembre au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino.

“C’était super,” DEF LEPPARD chanteur Joe Elliott Raconté Fusion du WRIF station de radio. “C’était vraiment amusant. Nous avons fait 12 concerts sur une période de trois semaines. Nous n’avons jamais joué le même set deux fois. Nous avons ajouté des trucs vraiment obscurs que nous n’avons pas joués depuis de nombreuses années – «High» N «Dry» – nous avons joué des trucs que nous n’avons pas joué depuis 25, 26 ans, de ‘Pyromanie’et nous avons joué des chansons que nous n’avions jamais jouées auparavant en direct devant un public. Nous avons vraiment eu du plaisir à le changer tous les soirs. Grand public. C’était la plus grosse production que nous ayons jamais faite. Et nous avons dormi dans le même lit pendant trois semaines. [Laughs]”

Joe élaboré sur l’importance de modifier la liste de lecture pendant la résidence, en expliquant WRIF: “Vous ne vieillissez pas dans trois semaines, mais vous le feriez si vous jouiez le même set nuit après nuit après nuit après nuit. Et je pense que le fait que nous ayons changé le set tous les soirs, cela signifie que lorsque nous y sommes allés pour vérifier le son, nous devions jouer ces chansons pour nous assurer que nous étions à l’aise de les jouer ce soir-là. Donc, cela donne toujours un peu d’avantage, surtout quand vous ne décidez pas vraiment quelles chansons vous ” va jouer jusqu’à peut-être quelques heures avant de continuer. Vous vous dites “Oh, qu’est-ce qu’on va faire ce soir?” Il y a des éléments fondamentaux de l’ensemble qui ne changent pas, comme l’intro, le bit central et peut-être la fin, car il y a certaines chansons qu’un groupe comme nous, vous ne pouvez pas sortir du bâtiment en vie à moins de les jouer. Mais il y a de la place dans et autour des types de zones de jeu dans le jeu, où vous passez de la séquence un à la séquence deux, si vous le souhaitez, où vous pouvez changer les choses, et c’est ce que nous avons fait. beaucoup de plaisir à faire ça. “

Lors du concert d’ouverture de la résidence le 14 août 2019, l’ensemble de 23 chansons du groupe comprenait deux pistes qui n’avaient jamais été jouées auparavant – “Laisse-moi tranquille” de “X” et “Nous appartenons” de “Def Leppard” – avec des coupes rarement jouées “Die Hard The Hunter” (diffusé pour la première fois depuis 1992), “Argot” (première fois depuis 2013), “Billy’s Got A Gun” (première fois depuis 2002), “As-tu déjà eu autant besoin de quelqu’un” (première fois depuis 2005) et “Maintenant” (première fois depuis 2003). Il y avait aussi un mini set acoustique au milieu, composé de quatre pistes.

DEF LEPPARD a joué sa première résidence à Las Vegas il y a sept ans au Joint au Hard Rock Hotel, un effort pionnier pour un groupe de rock.



