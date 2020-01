Def Leppard sortira le premier coffret 79-81 en mars

Le 20 mars, Def Leppard sortira le coffret The Early Years 79-81 – la collection définitive de la musique ancienne du groupe – sur UMC / Virgin.

Le coffret Early Years 79-81 représente les deux premiers albums du groupe, On Through The Night (1980) et High ‘N’ Dry (1981), et a été préparé en collaboration avec le chanteur Joe Elliott qui a agi en tant que producteur exécutif du ensemble. Le mastering a été réalisé par l’ingénieur du son de longue date du groupe, Ronan McHugh.

Cet ensemble de luxe est livré avec 5 CD comprenant l’album remasterisé original, les faces B, les raretés et les versions de remixage, les sessions Radio One, Live from Reading et la toute première apparition d’un spectacle inédit et nouvellement mixé d’Oxford en 1980. Ces remasters ont été très attendus et très demandés par les fans de Def Leppard dans le monde.

L’album présente également la version très recherchée, produite par Nick Tauber, de «Rock Brigade», qui a été initialement crayonnée comme un single pour le Royaume-Uni, mais qui n’a jamais été publiée à l’époque.

Joe Elliott dit: «Eh bien, les fans ont demandé, et nous avons écouté! Vraiment enthousiasmé de voir nos premières années retravaillées avec une charge de matériel rare, y compris le nouveau live déterré au Oxford New Theatre, enregistré lors de la tournée britannique de 1980…. Ce fut un voyage pour assembler ce coffret et j’espère que vous apprécierez tous l’écouter autant que nous l’avons fait! “

On Through The Night, le premier album du groupe, est sorti en 1980 et a immédiatement mis le monde du rock en lumière. Le groupe était destiné à de grandes choses avec l’album se classant au n ° 15 au Royaume-Uni et au n ° 51 aux États-Unis. Produit par Tom Allom (Judas Priest, Black Sabbath), il présentait de nombreux morceaux préférés du groupe et quelques versions mises à jour des premiers singles. L’album a atteint le statut de platine en 1989.

Haut «N» sec, le premier des albums de Def Leppard produit par Robert ‘Mutt’ Lange, a été publié en 1981. Il a atteint le n ° 26 dans les charts britanniques et le n ° 38 aux États-Unis, renforçant encore le statut des bandes.

Le coffret Early Years 79-81 comprend une histoire des deux premiers albums du groupe écrits par Mojo et l’écrivain Classic Rock Paul Elliott (sans relation) avec des informations personnelles du groupe sur la création et la publication de ces premiers disques ainsi que des photos rares et souvenirs. Les deux albums ont été remasterisés et seront disponibles en CD standard, en vinyle noir et en vinyle coloré en édition limitée.

Les premières années 79-81 sort le 20 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

The Early Years 79-81 ’5CD:

CD1: On Through The Night – Re-Masterisé

«Rock Brigade»

«Bonjour l’Amérique»

«Le chagrin est une femme»

‘Ça pourrait être vous’

‘Satellite’

«Quand les murs sont tombés»

‘Perdu’

«Rocks Off»

«Ça ne fait rien»

«Réponse au maître»

‘Ouverture’

CD2: High N ’Dry – Remasterisé

‘Laisser aller’

«Un autre hit and run»

«High N Dry (samedi soir)»

“Bringin” On the Heartache “

«Switch 625»

«You Got Me Runnin»

«Lady Strange»

«On Through the Night»

“Miroir Miroir (Regarde dans mes yeux)”

‘Non non Non’

CD3: Quand les murs sont tombés – Live In Oxford 26/04/1980

«Quand les murs sont tombés»

‘Ça pourrait être vous’

«Rock Brigade»

‘Satellite’

‘Sorcier’

«Réponse au maître»

«Quand la pluie tombe»

«Le chagrin est une femme»

«Good Morning Freedom»

«Ne m’importe pas»

‘Ouverture’

«Lady Strange»

«GetchaRocks Off»

«Bonjour l’Amérique»

‘Perdu’

«Ride into The Sun»

CD 4: Trop de Jitterbugs – B-Sides and Rarities:

“Ride into The Sun” – Le Def Leppard EP

«Getcha Rocks Off» – L’EP Def Leppard

“The Overture” – L’EP Def Leppard

«Gaspillé» – Simple

«Hello America» – Single

“Rock Brigade” – Version inédite produite par Nick Tauber

“Glad I’s Alive” – ​​Version inédite produite par Nick Tauber

«Good Morning Freedom» – Single

«Let It Go» – Single Edit

«Switch 625» – Single Edit

‘Bringin’ On the Heartbreak ’- Single Edit

«Moi et mon vin» – Version originale

«Bringin» On the Heartbreak »- Remix

«Moi et mon vin» – Remix

CD5: Raw – Premiers enregistrements de la BBC

«Glad I’m Alive» (Andy Peebles Session – 07/06/1979)

«Le chagrin est une femme» (Andy Peebles Session – 07/06/1979)

«Wasted» (Andy Peebles Session – 07/06/1979)

«Réponse au maître» (Andy Peebles Session – 07/06/1979)

«Satellite» (Friday Rock Show Session – 03/10/1979)

«Rock Brigade» (Session Rock Show du vendredi – 03/10/1979)

‘Wasted’ (Friday Rock Show Session – 03/10/1979)

“Good Morning Freedom” (Session de rock du vendredi – 03/10/1979)

«Satellite / When the Walls Came Tumbling Down» (Live au Reading Festival – 24/08/1980)

‘Medicine Man’ (en direct au Reading Festival – 24/08/1980)

“The Overture” (Live au Reading Festival – 24/08/1980)

‘Lady Strange’ (Live au Reading Festival – 24/08/1980)

«Getcha Rocks Off» (en direct au Reading Festival – 24/08/1980)