Def Leppard, Ted Nugent, Brian May, Extreme parmi les invités de la saison cinq de “ Road Trip Rock & Roll avec Sammy Hagar ”

AXS TV a annoncé aujourd’hui que la série d’interviews musicales populaires du réseau “Road Trip Rock & Roll avec Sammy Hagar” présentera sa cinquième saison le dimanche 19 avril à 20 h 30. ET / 17 h 30 PT. La saison comprend six tout nouveaux épisodes, qui débutent par un arrêt à Las Vegas où la superstar du rock Sammy Hagar vérifie son restaurant de renommée mondiale, le Cabo Wabo Cantina, et reçoit la clé de la ville. Après ça, Hagar s’assoit avec Shaquille O’neal au Lakers Great’s Big Chicken restaurant, et clôture la journée avec une session de confiture avec des pionniers du hard rock DEF LEPPARD lors de leur résidence au Planet Hollywood.

Puis, le 26 avril, Hagar visite sa ville natale de Fontana, en Californie, où il rattrape le gagnant d’un Grammy Rob Thomas et le duo prend la scène pour offrir une performance de puissance de Thomasest méga-hit “Lisse” devant une foule rugissante. Et, le 3 mai, The Red Rocker (Hagar) rencontre le Motor City Madman, Ted Nugent, pour un road trip unique avec une balade sauvage en 4×4 et une leçon de tir à l’arc, avant de vous asseoir pour une conversation animée à Nugent‘s living room suivi d’un jam sur le hit classique “Jenny Take A Ride”.

Les autres invités de la saison cinq incluent des superstars de la musique country GRAND ET RICHE le 10 mai; quintessentiel REINE guitariste Brian May, virtuose de la guitare aux multiples talents Joe Walsh et Grammyartiste country primé Tanya Tucker le 17 mai; et piliers du hard rock EXTRÊME, avec d’anciens VAN HALEN chanteur Gary Cherone le 31 mai. La série reviendra plus tard dans l’année avec six nouveaux épisodes supplémentaires, une fois que la production pourra recommencer en toute sécurité en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Nous produisons chaque année un spectacle absolu, visitant des lieux incroyables pour nous asseoir avec certains des artistes les plus légendaires de tous les temps”, Hagar m’a dit. “C’est un rêve devenu réalité pour moi, voyager à travers le pays pour passer du temps et jouer de la musique avec mes amis, et je suis ravi de montrer à nos fans toutes les choses épiques que nous avons prévues dans la saison cinq. Les six premiers épisodes incluent de grandes sessions de jam et des conversations avec des artistes vraiment talentueux, et je suis déjà impatient que la production reprenne pour que nous puissions sortir et filmer ce prochain lot d’épisodes épiques. “

“«Road trip Rock & Roll avec Sammy Hagar» a été un favori du public depuis ses débuts sur AXS TV,” m’a dit Anthony Cicione, directeur général de AXS TV. “Une grande raison à cela est Sammy Hagar lui-même, dont le véritable enthousiasme, le charme facile et la passion indéniable pour la musique et les artistes qui la composent alimentent chaque épisode. Cette série a présenté des performances incroyables et des moments francs de la part de certains des plus grands noms de l’histoire de la musique, et nous sommes impatients d’apporter à nos téléspectateurs des conversations encore plus animées et des jam sessions inoubliables lorsque «Road Trip Rock & Roll» revient le 19 avril. “

Programme:

Dimanche 19 avril – Invités vedettes: DEF LEPPARD & Shaquille O’neal



Dimanche 26 avril – Invité vedette: Rob Thomas



Dimanche 3 mai – Invité vedette: Ted Nugent



Dimanche 10 mai – Invités vedettes: GRAND ET RICHE



Dimanche 17 mai – Invités vedettes: Brian May, Joe Walsh & Tanya Tucker



Dimanche 31 mai – Groupe en vedette: EXTRÊME



