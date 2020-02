Deftones mixent un nouvel album

DÉFTONES le batteur Abe Cunningham a confirmé au Mixdown australien que le suivi du groupe en 2016 “Sang” l’album est en cours de mixage pour une sortie provisoire fin 2020.

“C’est cool mec,” Abe m’a dit. “Nous avons fait les choses un peu différemment cette fois. Nous avons tout étalé sur une période de deux ans, plutôt que de passer à la vitesse supérieure. Le processus a été mélangé avec une pause d’environ un an, sur laquelle nous nous sommes tous mis d’accord. . Être reposé et prendre ce congé nous a vraiment fait apprécier ce que nous faisons encore plus. Quand nous rions et sourions tous et que nous inventons des trucs ensemble, comme quand nous avions 17 ans … c’est une belle chose. “

L’année dernière, DÉFTONES chanteur Chino Moreno Raconté NBC San Diego que lui et ses camarades de groupe “appréciaient notre temps de faire” le prochain album du groupe.

“Ce fut un processus cool”, a-t-il déclaré. «Nous nous réunissons, nous travaillons pendant quelques semaines, que ce soit juste pour faire du bruit et trouver des idées, puis tout le monde rentre chez lui et revient travailler un peu plus.»

DÉFTONES entreprendra une tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord cet été. Support sur le Live Nation-une randonnée de 20 dates, qui débutera le 27 juillet et se terminera le 5 septembre, proviendra de GOJIRA et COQUELICOT.

DÉFTONES ont sorti huit albums studio à ce jour et ont vendu plus de dix millions d’albums dans le monde. Le groupe est Moreno, Cunningham, guitariste Stephen Carpenter, claviériste / samplist Frank Delgado et bassiste Sergio Vega.

DÉFTONES«deuxième annuelle “Dia De Los Deftones” a eu lieu en novembre dernier au Petco Park de San Diego, en Californie. Cette programmation de festival pour tous les âges comprenait également CHVRCHES, GOJIRA, JPEGMAFIA, FREDONNER, CODE DE LA JEUNESSE et BRUTUS.

