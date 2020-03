Déjà simple! Dua Lipa donne une nouvelle date à son album ‘Future Nostalgia’

En larmes sur la crise mondiale causée par le coronavirus et anticipant son lancement, le chanteur, mannequin et auteur-compositeur Dua Lipa a annoncé lors d’une émission en direct que son prochain album Future Nostalgia serait publié ce vendredi 27 mars.

Initialement, le successeur de l’album 2017 Dua Lipa devait sortir le 3 avril, mais la sensation pop a révélé les nouvelles de la sortie anticipée lors d’une session émotionnelle Instagram Live l’après-midi du 27 mars. Parlant avec des yeux larmoyants et une voix tronquée, Lipa a suggéré que le chaos mondial provoqué par la pandémie de la souche COVID-19 a joué un rôle important dans ce changement de date.

Dans cette conférence de 46 minutes, Dua Lipa était très communicative avec tous ses fans. Elle a parlé un peu de tout, du coronavirus, de ses influences quand elle était petite et bien sûr de son prochain album. “Ce dont je voulais parler, c’est de mon album et chaque fois que je parle de mon album, je suis très ému et j’ai l’impression de m’être un peu amélioré, juste beaucoup au cours des dernières semaines en raison de l’incertitude de tout cela”, a déclaré le Britannique. “J’ai eu un conflit à propos de la sortie de musique, à savoir si c’est la bonne chose à faire parce que les gens souffrent.”.

Pour continuer et laisser ses fans avec une boule dans la gorge, Lipa a poursuivi: “Je ne voulais vraiment pas faire ça. J’espère que (l’album) vous apportera un peu de bonheur », a-t-il dit,« et j’espère qu’il vous fera sourire et j’espère qu’il vous fera danser. J’espère que vous vous sentirez fier ». Plus tôt cette semaine, Dua a confirmé que son prochain single de l’album s’appellerait “Briser mon cœur”. La chanson devait initialement sortir le vendredi 27 mars, mais maintenant sNous avons avancé jusqu’au mercredi 25.