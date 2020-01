Delain publie un clip pour la chanson ‘Ghost House Heart’

Alors que les fans attendent avec impatience DELAINest le sixième album studio complet, “Apocalypse & Chill”, dont la sortie est prévue le 7 février 2020, le groupe a généreusement offert un quatrième single, “Coeur de maison fantôme”. La piste met en valeur la délicieuse diversité de DELAIN‘est le prochain album – une offre qui vous emmène vraiment dans un voyage incroyable. Contrairement à la bombe de “Masters Of Destiny”, les sommets épiques de “Ponts en feu” et les vibrations modernes et cool de “Une seconde”, DELAIN le ramène à l’essence brute avec la beauté envoûtante “Coeur de maison fantôme”, la première ballade lancée par DELAIN puisque “Me voir dans l’ombre” de leur premier album sorti en 2007.

Chanteur Charlotte Wessels sur “Coeur de maison fantôme”: “Revenir à une chanson aussi intime après le bombardement de «Masters Of Destiny» et ‘Ponts en feu’ c’est un peu comme changer de vitesse, mais j’aime chaque minute. Chanter cette chanson est presque méditatif, et j’aime la façon dont la voix, le piano et le violon se mélangent dans la piste. J’espère que nos fans adoreront également ce changement de rythme, et j’ai hâte de jouer cette chanson sur scène lors de notre prochaine tournée au Royaume-Uni et de notre émission de la Saint-Valentin à Utrecht. “

Claviériste Martijn Westerholt sur la création de la nouvelle chanson: “Cette chanson a été créée en jouant et en chantant spontanément avec Charlotte. Il semblait se créer. C’est aussi un joli changement de rythme par rapport aux autres chansons que nous avons écrites pour le nouvel album. En tant que pianiste, bien sûr, c’est amusant de jouer une chanson de piano pour changer. Nous avons travaillé avec le violoniste Shir-Ran Yinon et je pense que la façon dont le violon s’entrelace avec les lignes vocales est fascinante. La vidéo était très amusante à réaliser et c’était un magnifique décor avec beaucoup d’histoire. “

“Coeur de maison fantôme” a été filmé en plein hiver au Woolton Hall à Liverpool, qui a été construit en 1704 et laissé à l’abandon au cours des dernières décennies. Les présumées salles hantées de Woolton Hall ont fourni le cadre parfait pour “Coeur de maison fantôme”.

“Apocalypse & Chill” liste des pistes:

01. Une seconde



02. Nous avions tout



03. Rachat de produits chimiques



04. Ponts en feu



05. Vengeance



06. Vivre c’est mourir



07. Let’s Dance



08. Créatures



09. Coeur de maison fantôme



dix. Masters Of Destiny



11. Légions des perdus



12. La plus grande évasion



13. La combustion

DELAINLa dernière version de “Hunter’s Moon”, qui est sorti en février 2019 via Napalm Records. L’effort consistait en de nouveaux morceaux studio accompagnés d’un Blu-ray en direct à guichets fermés du groupe “Danse macabre” Tournée européenne 2017.

Guitariste Merel Bechtold la gauche DELAIN en juin 2019 pour se concentrer sur différentes ambitions musicales. Sa dernière performance avec DELAIN a eu lieu le 23 juin 2019 au Graspop Metal Meeting à Dessel, Belgique.

DELAIN est:

Martijn Westerholt – Claviers



Charlotte Wessels – Chant



Joey Marin de Boer – Tambours



Otto Schimmelpenninck van der Oije – Basse



Timo Somers – Guitare

Crédit photo: Tim Tronckoe



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).