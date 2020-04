Demander à Alexandrie: vidéo lyrique pour la nouvelle chanson «Down To Hell»

La vidéo lyrique officielle de “En enfer”, une nouvelle chanson de rockers britanniques DEMANDER ALEXANDRIE, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain album du groupe, “Comme une maison en feu”, qui sortira le 15 mai via Records sumériens. Le sixième LP studio du groupe a de nouveau été enregistré par le producteur Matt Good (HOLLYWOOD UNDEAD, DU PREMIER AU DERNIER), qui a également dirigé l’effort éponyme de 2017.

Guitariste Ben Bruce commente: “Nous avons tous un côté rebelle et «En enfer» est une grosse chanson rock’n’roll rebelle qui rappelle ‘De la mort au destin’. De la minute où la chanson commence à la toute dernière note, l’énergie ne s’arrête pas! C’est un casse-tête du début à la fin et j’ai hâte de jouer celui-ci en direct! “

“Comme une maison en feu” a été enregistré tout au long de 2019 entre une tournée d’arène de haut niveau SHINEDOWN et une fente de soutien direct sur la route avec PAPA ROACH. Les sessions intermittentes leur ont permis de puiser dans l’énergie de la tournée, ce qui a donné lieu à un opus de 15 titres de chansons rock massives et remplies d’arène.

Bruce a déclaré précédemment: “Nous avons travaillé nos fesses pendant les deux dernières années pour créer cet album. Nous sommes absolument amoureux de ce que nous avons créé. Il y a des chansons sur le triomphe, la force et la résilience. Il y a des chansons sur la perte d’amour, perdre la passion et perdre la foi. Il y a des chansons sur le passage à de nouvelles choses et une chanson célébrant notre voyage. Cet album est rempli d’amour et de passion des cinq membres originaux de DEMANDER ALEXANDRIE. ”



“Comme une maison en feu” liste des pistes:

01. Maison en feu



02. Ils ne veulent pas ce que nous voulons



03. En enfer



04. Antisocialiste



05. Je n’ai pas besoin de toi



06. Tout le respect dû



07. Prends du temps



08. On se tourne vers aucun



09. Ce n’est pas moi, c’est toi)



dix. Voici pour recommencer



11. Que va-t-il être



12. T’abandonner



13. Dans mon sang



14. La violence



15. Lorazépam



