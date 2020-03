Demi Lovato annonce un nouveau single «I Love Me»

Après la sortie de sa ballade émotionnelle et de sa performance Grammy “Anyone”, Demi Lovato continue son retour avec un nouveau single, “I Love Me” qui arrivera vendredi.

Le vétéran de la pop de 27 ans a partagé les nouvelles sur Instagram, en plus de révéler l’œuvre unique officielle.

“Je ne pourrais plus garder ça secret !!! Mon nouveau single I Love Me sort vendredi. »

La pochette montre la chanteuse arborant un trench-coat en cuir verni rouge, marchant dans une rue de la ville avec confiance, la tête rejetée en arrière et les yeux fermés.

Tandis que ‘N’importe qui’ nous a rappelé la prestation déchirante de Lovato, ‘I Love Me’ semble être plus un simple single pop. Semblable à son ami et camarade Disney alun Selena Gomez, la chanteuse pourrait-elle emboîter le pas avec un single émotionnel, rapidement suivi d’une sortie plus pop-friendly?

Dans une précédente interview avec Zane Lowe d’Apple Music, Lovato a déclaré qu’elle était «prête» pour un retour avec «Anyone».

“Au moment où j’enregistrais [‘Anyone’], J’ai failli écouter et entendre ces paroles comme un appel à l’aide », a-t-elle révélé. “Et vous l’écoutez en quelque sorte et vous pensez en quelque sorte, comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et pensé:” Aidons cette fille. “Vous savez ce que je dis? . . . Je chantais cette chanson et je n’ai même pas réalisé que les paroles étaient si lourdes et émotionnelles qu’après coup. “

Lovato a récemment livré une performance envolée de l’hymne national au Super Bowl LIV le 2 février.

“I Love Me” continue le nouveau chapitre de l’amour-propre et de l’acceptation de soi de Lovato. La chanteuse nominée aux Grammy a développé ce sujet lorsqu’elle a interviewé le podcast d’Ashley Graham, Pretty Big Deal.

«J’étais en studio et je travaillais avec l’un de mes producteurs préférés. Nous écrivions et nous faisions cette chanson, c’était comme un hymne sur la positivité corporelle », a déclaré Lovato à Graham. «Quand j’entre dans le prochain chapitre de ma carrière, que veux-je que ce soit? Parce que j’ai toujours fait la route sexy. Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise avec moi-même. “

Le dernier album studio de Lovato était Tell Me You Love Me en 2017. Avec la sortie de “Anyone” et d’un autre single cette semaine, les fans attendent avec impatience les détails d’un nouvel album.

«I Love Me» peut être pré-enregistré ici.