Demi Lovato chantera l’hymne national dans le Super Bowl LIV

L’interprétation de l’hymne national (de n’importe quel pays) avant un événement sportif exceptionnel est de la plus haute importance, car il est défini comme la plus grande représentation d’une région, de sa culture et, en même temps, de l’importance du sport dans la société. Aux États-Unis, cela ne fait pas exception, et chanter l’hymne national “The Star-Spangled Banner” est devenu une tradition qui tombe entre les mains de chanteurs et interprètes d’importance internationale.

Maintenant bien. Le Super Bowl est la fête sportive la plus importante des États-Unis, et choisir une personne pour interpréter l’hymne est une décision importante que cette 2020, pour le Super Bowl LIV, c’est à Demi Lovato, une chanteuse pop qui a commencé sa carrière en 2008 et qui au fil du temps a pris une certaine pertinence dans l’industrie de la musique. Dans le compte officiel de la NFL, les organisateurs ont annoncé la participation de Lovato à cet énorme événement: «Nous sommes très heureux d’annoncer que @ddlovato (Demi Lovato) nous aidera à terminer la saison 100 en chantant dans l’hymne national au #SuperBowl LIV dans @FOXTV 2/2 “.

En 2020, la NFL s’habille de longues nappes, alors qu’elle célèbre la 100e saison de la Ligue nationale de football, c’est-à-dire les 100 ans de cette ligue qui fait désormais partie de l’identité de ce pays. Lovato se produira le 2 février 2020 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens dans l’État de Floride. On ne sait pas encore quelles équipes joueront au Super Bowl LIV. Ce dimanche 19 janvier, les matchs de championnat de la conférence auront lieu entre San Francisco (49ers) contre Green Bay (Packers) et Kansas City (Chiefs) contre Tennessee (Titans).

Au cours des années précédentes, des chanteurs comme Rose, Lady Gaga, Alicia Keys, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Beyoncé, Cher et plus de femmes, ont été responsables de l’ouverture des éditions du Super Bowl. Quant aux interprètes masculins, Billy Joel, Luke Bryan et les Backstreet Boys, ont été les porte-étendards. L’une des interprétations les plus marquantes, mais la plus importante et la plus impressionnante, est celle du Super Bowl XXV de 1991 dans lequel Whitney Houston a interprété “The Star-Spangled Banner”, devenant (presque) la version officielle de l’hymne national.

La dernière édition du Super Bowl 2019 a couronné les New England Patriots après avoir clôturé le match avec un 13-3 contre les Rams de Los Angeles. L’hymne a été interprété par Gladys Knight et le spectacle de la mi-temps était de Maroon 5. Le spectacle de la mi-temps (le fameux spectacle de la mi-temps) pour ce 2020 sera en charge pour ce 2020 par Shakira et Jennifer Lopez.Le Super Bowl LIV est prévu pour le 2 février 2020 à 17h30 (début de la partie), heure de Mexico. Suivez la transmission minute par minute du Super Bowl via sopitas.com