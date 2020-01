Demi Lovato confirmé pour jouer aux Grammy Awards 2020

Demi Lovato a révélé son retour sur scène avec une performance exclusive aux Grammy Awards 2020, marquant la première fois qu’elle se produit en direct depuis 2018.

“Je vous ai dit que la prochaine fois que vous auriez de mes nouvelles, je chanterais”, a déclaré Lovato sur les réseaux sociaux mardi midi, le 14 janvier. La chanteuse ‘Sorry Not Sorry’ a ajouté un hashtag Grammys et a tagué CBS et la Recording Academy pour faire bonne mesure.

Son commentaire – qui a attiré plus de 153 000 likes en 25 minutes – était un flash-back du 4 décembre lorsqu’elle a posté une image tout en noir sous-titrée: «La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, je chanterai…».

Demi Lovato rejoindra artistes précédemment annoncés dont Ariana Grande, Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton et Gwen Stefani, et Aerosmith, ainsi que l’hôte Alicia Keys, pour les Grammy Awards 2020.

Lizzo, Eilish (qui a été la première à confirmer qu’elle prendrait l’étape des Grammy Awards 2020) et Lil Nas X ont marqué le plus de nominations pour les 62e Grammy Awards, avec tous les trois pour le record de l’année, l’album de l’année, et Meilleur nouvel artiste. Eilish et Lizzo ont également obtenu des nominations pour la chanson de l’année, rejoignant un petit club de seulement cinq autres artistes qui ont décroché des nominations dans les quatre plus grandes catégories des Grammys en un an. Lizzo est à la tête de tous les artistes avec huit nominations, suivi des six hochements de tête d’Eilish et Lil Nas X.

Aerosmith est le récipiendaire du prix MusiCares Person of the Year de cette année, le groupe devant être honoré lors d’un concert bénéfice pré-Grammy avec des artistes comme Foo Fighters, Jonas Brothers, Gary Clark Jr.et plus rendant hommage à Steven Tyler et compagnie . Les Grammys promettent une performance de la carrière d’Aerosmith, qui revient à Music’s Biggest Night près de 30 ans après avoir fait ses débuts aux Grammy en 1991.

La 62e émission télévisée annuelle des Grammy Awards est diffusée à 20 h. le 26 janvier sur CBS. Alicia Keys devrait revenir en tant qu’hôte.

Écoutez le meilleur de Demi Lovato sur Apple Music et Spotify.