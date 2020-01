Demi Lovato, Jennifer Lopez et Shakira apparaîtront sur l’album du Super Bowl

La NFL a annoncé aujourd’hui la sortie des performances de Jennifer Lopez et Shakira Super Bowl Halftime, ainsi que l’hymne national de Demi Lovato, sur les services de streaming.

Les performances font partie d’un nouvel album visuel Super Bowl LIV Live, qui sera disponible sur Apple Music, Spotify, Youtube et d’autres services de streaming peu de temps après le jeu le 2 février. Super Bowl LIV Live est également disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui .

L’album comprendra également la reproduction par Yolanda Adams de «America the Beautiful» avec le refrain de Children’s Voice. Le produit des performances de Lovato et Adams bénéficiera au programme Inspire Change de la NFL. En collaboration avec la Player’s Coalition, le programme Inspire Change fournit un soutien pour diverses causes, notamment l’éducation, le progrès économique, la réforme de la justice pénale ainsi que les relations avec la police et la communauté.

Cette décision de partager ces performances découle de la volonté de la NFL de partager davantage de leur contenu avec leurs fans à l’échelle mondiale. Le directeur des médias et des affaires de la NFL, Brian Rolapp, a annoncé: «Avec l’abondance de technologie dans le monde d’aujourd’hui, il était extrêmement important pour nous que nous puissions partager les performances révolutionnaires du Super Bowl avec nos fans à travers le monde après leur apparition» .

En plus des enregistrements audio en direct, le Super Bowl LIV Live comprendra des versions vidéo des performances qui permettront aux fans internationaux de profiter de la spectacle historique, même s’ils ne peuvent pas assister ou regarder le grand match.

Pour la première fois, les fans peuvent voir les performances d’une manière accessible comme jamais auparavant. Rolapp note: “Cet album visuel et audio est le premier du genre et permettra aux fans de découvrir la grandeur de la performance des artistes lors du Super Bowl Sunday au bout de leurs doigts et sur plusieurs plateformes à tout moment”.

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV aura lieu le 2 février 2020 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, lorsque les 49ers de San Francisco et les chefs de Kansas City s’affronteront dans le cadre du Super Bowl LIV.

Le Super Bowl sera télévisé sur FOX et diffusé en direct sur l’application FOX Sports.

Le Super Bowl LIV Live peut être précommandé ici.