Demons & Wizards sort un nouveau single inspiré de Ac / Dc

DÉMONS ET ASSISTANTS, le projet parallèle de TERRE GELÉE homme principal Jon Schaffer et GARDIEN AVEUGLE chanteur Hansi Kürsch, sortira son troisième album studio, “III”, le 21 février via Century Media Records. Le LP marque la première collection de nouveaux morceaux du groupe en 15 ans.

Le deuxième single du disque, “Maladie Midas”, peut maintenant être diffusé ci-dessous.

Kürsch dit: “En attendant, vous devriez tous avoir entendu l’épopée ‘Diabolique’, et comme deuxième impression de «III», nous vous proposons maintenant tout le contraire: les quatre minutes et demie de «Maladie de Midas»! La chanson me fait penser à l’un de ces bons vieux groupes de hard rock, qui joue encore et encore depuis plus de 40 ans, je suppose que vous saurez à qui je me réfère une fois que vous l’aurez entendu. «Maladie de Midas» a une ambiance rusée, que j’adore. C’est de l’honnêteté pure. “

Schaffer ajoute: “J’avais un titre de travail de ‘Ininterrompu’ pour cette chanson, et quand je l’ai envoyée à Hansi, il l’a immédiatement aimé. Nous pensons tous les deux que cela a ajouté une dimension totalement différente à un album déjà très diversifié. C’est une chanson de hard rock / heavy metal tout droit poings-in-the-air, qui a certainement été inspirée par les capacités de riffing et de rythmique de Malcolm Young et je le dédie personnellement à sa mémoire. Tu manques, Sir Malcolm! “

“III” liste des pistes:

01. Diabolique



02. Invincible



03. Loups en hiver



04. Dernier avertissement



05. Esprit intemporel



06. Côté obscur de Sa Majesté



07. Maladie de Midas



08. Nouvelle aube



09. Vérité universelle



dix. Divisé



11. Enfants de Caïn

le “III” la programmation d’enregistrement est:

Hansi Kürsch – Voix principale et d’accompagnement



Jon Schaffer – Guitares rythmiques et lead, guitare basse, guitares acoustiques 6 et 12 cordes, mandoline, claviers, choeurs

Musiciens invités sur “III”:

Brent Smedley – Tambours



Jim Morris – Guitares supplémentaires, chœurs



Jake Dreyer – Guitares supplémentaires



Ruben Drake – Basse



Thomas Hackman, Olaf Senkbeil, John Jaycee Cuipers, Zakery Alexander, Jeff Brant, Usine de Todd, Jerome Mazza – Choeurs



PA’dam chamber choir – Chœur classique

Kürsch Raconté New York lourd sur “III”: “Ça va se démarquer complètement. Ça fait 14 ans [since the last album] et vous pouvez le ressentir. Et nous n’avons même pas l’intention de revenir en arrière et de faire quelque chose qui s’appuiera sur ce que nous avons fait dans le passé. Pourtant, les racines sont là. C’est la définition de Jon et moi. Cela ne peut pas être nié, pas une seule seconde sur cet album. Mais il a un sentiment très intense, moderne et nouveau. Cela s’éloigne de ce que nous avons fait dans le passé. “

Ajoutée Jon: “Comme il l’a dit, c’est très honnête. C’est nous. Il ne fait aucun doute de qui il s’agit, mais nous avons grandi en tant qu’individus et en tant qu’artistes. Je pense que vous pouvez entendre cela. Il y a beaucoup de grande, grande plage dynamique à ce sujet album, et ça va emmener les gens en voyage, mec. Bien sûr. “

Lors d’une conférence de presse à l’an dernier Hellfest, Jon a déclaré sur le processus d’écriture de chansons pour “III”: “Au bout du[[TERRE GELÉE‘s] ‘Incorruptible’ cycle d’album, je suis allé dans les montagnes de l’Arizona et j’ai fait une randonnée d’un mois et passé une semaine avec mon[[TERRE GELÉE]camarades de groupe, parce que nous allions en pause. Nous sommes donc tous les cinq allés dans le désert et sommes restés ensemble, puis je suis resté trois semaines seul et j’ai obtenu une énorme quantité de pouvoir et d’énergie de rester à l’écart de l’industrie musicale et de ne pas parler à la direction. j’ai parlé à Hansi environ deux fois, et à part ça, j’étais complètement déconnecté de tout le monde, et c’était vraiment une bonne chose. Donc, quand je suis revenu à l’écriture de chansons, c’était, comme, ‘Boom!’ Tout est allé très vite, et je savais qu’il y avait du matériel vraiment très solide, et c’est bien. Et les arrangements sont venus, et tout est venu, et j’ai commencé à envoyer Hansi des trucs. Je savais, d’un point de vue instrumental, que c’est l’un des meilleurs documents que j’ai jamais écrits. Et puis, quand il a ajouté ses trucs en haut, c’était comme: ‘D’accord, nous avons quelque chose de vraiment spécial pour les gens.’ Et à la fin de la journée, je m’en fiche si vous les aimez, parce que je le fais, et[[Hansi]Est-ce que. Et cela semble dur, mais c’est de l’art, et c’est honnête – c’est en fait honnête. Et c’est réel, et c’est en fait l’un des meilleurs documents que j’ai écrits de toute ma vie, de mon point de vue, et ce[[Hansi a]c’est fait, c’est tueur. Et les gens vont être choqués, je pense – très agréablement choqués – par ce qui va arriver, honnêtement. “

DÉMONS ET ASSISTANTS a récemment publié des versions remasterisées de ses deux premiers albums sur toutes les plateformes numériques. Remasterisé par Chris “Zeuss” Harris (TERRE GELÉE, QUEENSRŸCHE, SANCTUAIRE), “Démons et sorciers” (2000) et “Touché par le roi cramoisi” (2005) ont également été publiés sous forme d’éditions de luxe étendues en juin. Les éditions étendues comportent des notes de doublure par Kürsch et Schaffer ainsi que du matériel bonus et ont été publiés en tant que digipak en édition limitée, deluxe 2LP avec gravure et livret LP ainsi que des éditions numériques de luxe.