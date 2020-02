Denzel Curry et Kenny Beats sortent un nouvel album déverrouillé: écouter

Denzel Curry et Kenny Beats ont sorti Unlocked, un nouvel album collaboratif. Il a été enregistré sur une période de 24 heures après l’apparition de Denzel dans la série de vidéos freestyle du producteur de rap The Cave. Plus tôt dans la journée, il était accompagné d’un court métrage d’animation qui a vu le duo rappeur / producteur se lancer dans une quête de leurs fichiers de chansons manquants. Diffusez l’intégralité du contenu ci-dessous.

Le dernier album solo de Denzel, ZUU, sorti en 2019, a été nommé Meilleure nouvelle musique lors de sa sortie. À la fin de l’année dernière, Kenny Beats a publié un projet conjoint avec 03 Greedo appelé Netflix & Deal.

Lisez «Kenny Beats est le fils prodigue du hip-hop» sur Levels.

.