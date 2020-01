Depeche Mode, NIN et plus entrent dans le Rock & Roll Hall of Fame 2020

Le 15 octobre 2019, le Rock & Roll Hall of Fame a annoncé la liste des artistes et groupes nominés pour entrer en 2020, à l’une des plus grandes archives musicales de l’industrie. La liste était pleine de noms légendaires comme Kraftwerk, Motörhead, Soundgarden, entre autres. Et finalement, Après des mois de vote, les artistes qui font désormais partie du musée se sont fait connaître.

La liste d’artistes qui a réussi à entrer dans le Temple de la renommée du rock & roll 2020 ils sont:

Mode Depeche

Les frères Doobie

Whitney Houston

Ongles de neuf pouces

Le Notorious B.I.G.

T-Rex

Quatre des noms qui ont réussi à entrer au Temple de la renommée en 2020 ont été nominés pour le premier fois (et évidemment dernier). Il s’agit de Les Doobie Brothers, Whitney Houston, Notorious B.I.G. et T-Rex. Les autres sont apparus au cours des années précédentes avec une grande force en tant que Depeche Mode, l’une des bandes électroniques et électropop les plus importantes de tous les temps.

Inutile de dire que Kraftwerk, qui a également été nominé pour entrer en 2019 … mais n’a pas réussi. En 2019, les groupes qui sont entrés au Rock & Roll Hall of Fame étaient Radiohead, Le remède, Janet Jackson, Stevie Nicks, Musique Roxy, Def Leppard et Les zombies.

Plus d’un millier de personnes impliquées dans l’industrie de la musique ont voté pour voir quels groupes et artistes feront partie du musée et participer historiens, producteurs, membres de groupes ou artistes qui font déjà partie du Hall of Fame, et en général, des personnes très impliquées dans le monde de la musique à l’échelle internationale.

La plus grande exigence pour que ces groupes entrent dans le Hall of Fame est que ses débuts records doivent avoir eu lieu il y a 25 ans. C’est la raison pour laquelle pendant de nombreuses années, plusieurs groupes et artistes ont été exclus des nominations, mais considérant que Nous sommes déjà en 2020, il est temps de mentionner (ou du moins nous aimerions) des noms comme Oasis, Weezer, Daft Punk, Elliott Smith ou Wilco. D’autres facteurs à considérer pour les nominations et votre entrée au Temple de la renommée sont: l’influence du groupe, leur travail de disque, le sens de l’innovation dans leur musique, leur style, leur genre et les techniques qu’ils utilisent ou utilisent Pour devenir ce qu’ils sont maintenant.

Candidats 2019 pour entrer en 2020, ils étaient les suivants:

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Mode Depeche

Les frères Doobie

Whitney Houston

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Ongles de neuf pouces

Le Notorious B.I.G.

Rufus & Chaka Kahn

Todd Rundgren

Soundgarden

T. Rex

Thin Lizzy

La 35e cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame aura lieu en mai 2020 à Cleveland, Ohio. Les groupes et artistes invités ne sont pas encore annoncés pour se présenter et annoncer chacun des groupes qui entrent.