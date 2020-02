Depeche Mode sortira le documentaire ‘SPIRITS in the Forest’ sur DVD

En septembre de l’année dernière, nous vous avons dit que Depeche Mode serait première dans les cinémas et pour la seule fois un nouveau documentaire appelé SPIRITUEUX dans la forêt, qui a marqué le retour du groupe après l’album Spirit 2017 et celui respectif – qui les a même ramenés à Mexico. Eh bien, apparemment Dave Gahan, Andrew Fletcher et Martin Gore ont décidé d’immortaliser ce projet.

Heureusement pour les fans du groupe qui se sont retrouvés sans le voir sur grand écran, ils auront la chance de le mettre chez eux et autant de fois qu’il le sera alors Depeche Mode a confirmé que ce film arrivera au format DVD et Blu-Ray où en plus d’avoir le documentaire qui montre la dernière tournée mondiale du groupe, il contiendra du matériel exclusif qui n’est même pas apparu au cinéma. Comme si cela ne suffisait pas, ils comprendront également deux albums avec le spectacle complet.

Pour SPIRITUEUX dans la forêtDepeche Mode est retourné travailler avec Anton Corbjin – qui était derrière les grands clips du groupe tels que “Enjoy The Silence”, “Personal Jesus” et “Behind The Wheel” -. À travers son objectif, le célèbre réalisateur montre une autre vision de Dave, Martin et Andrew, bien que la chose la plus intéressante soit peut-être qu’elle implique également les fans, car ils nous racontent l’histoire de certains fans et l’influence de ces chansons dans leur vie. Le tout combiné avec un concert enregistré dans le Théâtre forestier de Berlin, Allemagne en 2018.

Si vous êtes fans de mourir de ce grupazo et que vous souhaitez acheter cette beauté pour votre collection, lOn se souvient qu’il sera disponible à partir du 27 mars en format physique et sur plateformes numériques. Nous ne pouvons pas avoir de nouvelle musique de Depeche Mode, mais sans aucun doute cela remplit le réservoir de joie pendant longtemps et nous donne le temps d’attendre que le groupe légendaire nous surprenne en annonçant un autre album. Nous traversons les chonguitos pour que cela se fasse le plus tôt possible.

SPiRiTS In The Forest sera disponible le 27 mars sur DVD et Blu-ray! Le forfait comprend LiVE SPiRiTS, une vidéo et un audio de concert complet inédits des derniers spectacles de Berlin. Disponible en pré-commande le 26 février. pic.twitter.com/2cUvie2bHq

– Depeche Mode (@depechemode) 25 février 2020