Deradoorian annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écouter

Deradoorian a annoncé que son deuxième album solo complet arriverait plus tard ce printemps. Ça s’appelle Find the Sun et ça sort le 22 mai via son nouveau label maison, ANTI-. Écoutez le premier avant-goût du nouvel album, “Saturnine Night”, ci-dessous. Quelques semaines avant de sortir son disque, Deradoorian partira en tournée avec Stereolab. Trouvez ces dates ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

“Dans l’ensemble, beaucoup de ces chansons parlent d’essayer de vous atteindre – comment être votre moi le plus brillant … parce que nous venons d’une culture qui ne le supporte pas réellement”, a déclaré Deradoorian dans un communiqué. «Nous sommes si profondément programmés pour obéir aux frontières de la société que nous ne savons même pas le pouvoir que nous contenons.» Deradoorian a cité la musique de Can, Damo Suzuki, Pharoah Sanders et Sun Ra comme influences sur l’album.

Find the Sun arrive près de cinq ans après The Expanding Flower Planet, le premier LP de l’ancien membre de Dirty Projectors. La même année, elle est apparue sur une compilation hommage à Janet Jackson intitulée Dear Janet, couvrant la chanson de 1986 de Jackson “The Pleasure Principle”. Plus récemment, elle a sorti un mini-album intitulé External Recurrence en 2017.

Trouvez le soleil:

01 Red Den

02 Côtes Corse

03 Nuit saturnine

04 Robe de moine

05 L’Illuminateur

06 Nénuphar

07 C’était moi

08 Marché du diable

09 Masque d’hier

10 Soleil

