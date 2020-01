Dérangé et Staind à la une du festival des bouleversements dans l’ouest du Michigan

Fête des bouleversements, un festival de musique rock de deux jours, se lance à Grand Rapids, Michigan du 17 au 18 juillet 2020. Le festival inaugural mettra en vedette certains des plus grands noms de la musique rock et apportera un nouvel événement à Belknap Park, notamment la maison du annuel Festival de musique Breakaway.

Le festival 2020 sera mis en vedette par le groupe de hard rock multiplatinum de Chicago PERTURBÉ, le seul groupe de hard rock à part METALLICA pour réaliser cinq débuts consécutifs numéro un sur le Billboard Top 200. Également en tête d’affiche Bouleversement est TACHÉ, le groupe de rock américain récemment réuni avec 15 millions de disques vendus dans le monde.

D’autres actes notables sur le projet de loi pour le festival de deux jours comprennent CHEVELLE, POÊLON, AVATAR, HELLYEAH, COMME UNE TEMPÊTEet une variété de bandes régionales.

Belknap Park est la plus grande salle de concert extérieure saisonnière de Grand Rapids, dans le Michigan. Situé à distance de marche du centre-ville, le parc polyvalent se transforme en un amphithéâtre temporaire avec une vue à 360 degrés sur le centre-ville de Grand Rapids et le bord de la rivière. Le parc Belknap a accueilli le festival annuel Festival de musique Breakaway depuis 2017, et offre une option de divertissement en plein air pratique et passionnante dans l’ouest du Michigan.

Bouleversement vous est présenté par MiEntertainment Group, les coproducteurs du Festival de musique Breakaway, et WGA Entertainment, le promoteur derrière Rock Fest et Country Fest à Cadott, Wisconsin. Le partenariat entre ces deux promoteurs indépendants apporte un haut niveau d’expertise dans le cadre du festival, et les fans peuvent s’attendre à une expérience de premier ordre sur Bouleversement.

“Grand Rapids est l’une des villes à la croissance la plus rapide du Midwest et nous sommes ravis d’étendre la scène musicale dans l’ouest du Michigan”, a déclaré Jenna Meyer, co-fondateur de MiEntertainment Group. “En tant que résident de l’ouest du Michigan, il est passionnant d’étendre nos activités dans ma ville natale et de franchir les prochaines étapes de notre vision de produire plus d’événements à Belknap Park.”

Les billets pour les lève-tôt sont maintenant en vente sur www.upheavalfest.com.

