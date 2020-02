Derrick Green de Sepultura: “ Il y a beaucoup de gens qui sont tellement pris au piège dans le passé ”

Dans une nouvelle interview avec DJ Force X, SEPULTURA chanteur Derrick Green a été interrogé sur les critiques qui ont été adressées à lui et à ses camarades de groupe concernant le manque de stabilité perçu dans la formation du groupe, en particulier dans les années qui ont suivi le départ des membres fondateurs Max et Igor Cavalera. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Jusqu’à présent, ça a été une bonne et solide course, en gardant le même batteur pour les trois derniers albums. C’était presque comme une malédiction avant – nous en arrivions à presque trois avec une seule personne, et puis ce serait fini. Avec Igor, il y a définitivement [more] albums.

“Les gens oublient très vite – nous avons entendu beaucoup des mêmes choses que les gens disent avant, quand Max quitté le groupe et Igor était dans le groupe, et il est un membre original, ” Derrick a continué. “Donc, nous avons réalisé que beaucoup de gens ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient; ils disaient simplement ce que disent les autres. Et c’est en quelque sorte la majorité de la façon dont les gens courent dans des groupes qui ne le font pas. veulent être distingués. Ils veulent faire partie d’un groupe, les gens disent la même chose. Et pour moi, cela a toujours été – je viens d’une scène punk rock hardcore, où j’étais, genre ‘Fuck that’. Je n’ai jamais voulu ça. C’est la raison pour laquelle je me suis lancée dans la musique underground – pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et ne pas faire partie de ce putain de gang de gens [going]’Ouais, tu as raison, mec.’ Vous ne voulez pas vous démarquer et avoir l’air différent. J’étais comme, non, j’ai toujours voulu me démarquer [and] toujours [wanted to] semble différent. Et c’est quelque chose qui a continué avec SEPULTURA.

“Nous étions un groupe [that formed in] Brésil,” vert ajoutée. “Je fais partie du groupe depuis plus de 20 ans. J’ai dû déménager au Brésil et j’ai appris la langue. Il y a une très belle histoire à propos du groupe, même avant que je sois dans le groupe, mais elle continue toujours. Et pour les gens qui veulent l’entendre, veulent le voir, veulent enquêter par eux-mêmes et ne prêtent pas autant d’attention à ce qui se passe en ligne ou à ce que dit leur autre ami, ou à ce que dit cet ami de la vieille école, ils commencent juste à vieillir. pas de la vieille école – ces gens finissent par devenir très vieux. Je veux dire, je ne suis pas un poulet de printemps, mais en même temps, mentalement, je veux toujours créer de la musique et essayer de nouvelles choses et écouter de la nouvelle musique et sortir et voir des spectacles. Mais il y a beaucoup de gens qui sont tellement pris au piège dans le passé. Et ce n’est pas seulement dans la scène musicale, mais en général dans la vie. Ils se retrouvent dans leur zone de confort et ils ont du mal à sortir Et ils deviennent comme – comme, vos parents sont, comme, “Oh, je ne comprends pas ça. Il n’y a rien de bon maintenant. Ce n’est que du bruit. Et tout ce qu’ils font, c’est se plaindre de la différence. C’est, comme, évidemment, ce n’est pas pareil. Rien n’est pareil. Tout vous a passé, changé. C’est la vie. C’est triste d’une certaine manière, mais en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c’est le fait qu’il y a des gens qui n’étaient pas là à l’époque, qui écoutent de nouvelles choses, qui ont leur propre opinion et qui vont à des spectacles. Et c’est vraiment gardé SEPULTURA vivant – cette mentalité ouverte. Il y a aussi de vieux fans qui sont comme ça, mais il leur a fallu un certain temps pour s’habituer au changement, mais le changement va se produire, que cela vous plaise ou non. “

SEPULTURAdernier album de, “Quadra”, a été publié le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire. Le disque est un effort de concept créé à la Suède Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend vert, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., guitariste Andreas Kisser et batteur Eloy Casagrande.



