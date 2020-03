Derrick Green de Sepultura: “ Le fait que les États-Unis comptent plus de personnes en prison que tout autre pays au monde est étonnant ”

Dans une récente interview accordée au magazine australien Heavy, le leader Derrick Green de métallurgistes brésiliens / américains SEPULTURA discuté des paroles du dernier album studio du groupe, “Quadra”. “Quadra” est un album concept qui est basé sur le Quadrivium, qui est les quatre matières, ou arts (à savoir l’arithmétique, la géométrie, la musique et l’astronomie), enseignées après avoir enseigné le trivium. Le mot est latin, ce qui signifie «quatre façons».

“Cette fois-ci, je voulais vraiment prendre une longueur d’avance sur les paroles”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Souvent, ils arrivent bien après la musique. Mais une fois que nous avons abordé le sujet en ce qui concerne le concept, j’ai décidé que j’avais définitivement la place pour avoir 12 sujets de conversation. Je n’étais pas sûr des chansons qui allaient être instrumentale ou pas; je voulais juste avoir 12 sujets sur lesquels nous écririons sur l’album. Je suis sorti et j’ai écrit ceux-ci et j’ai montré Andreas [[Kisser], notre guitariste, et il était, comme, “C’est cool.” Nous avons convenu que je devrais écrire quelque chose sur ces sujets – ils sont très importants. J’aurais un tableau de liège et je poserais ces sujets. À partir de chacun de ces sujets, j’écrivais chaque jour des paroles qui m’ont ému ou quelque chose que j’ai tiré de mes recherches sur ces sujets et je remplissais ce tableau lentement mais sûrement. Je m’en souviendrais tous les jours – c’est pourquoi je l’avais sur un panneau de liège dans ma chambre pour que je puisse le voir. Les sujets, depuis le début de l’album, je voulais écrire sur le système carcéral aux États-Unis.Il a vraiment été dysfonctionnel pendant si longtemps. Ils utilisent également l’isolement cellulaire comme un moyen de punition qui, je pense, est [in]humain – il a déjà été démontré que cela ne fonctionne pas. Le fait que les États-Unis comptent plus de personnes en prison que tout autre pays au monde est étonnant. C’est quelque chose à regarder et à remettre en question. Beaucoup de sujets que je voulais vraiment questionner. Je voulais que les gens se remettent en question et remettent en question les choses qui les entourent. Certains des sujets sur lesquels j’ai également écrit étaient la dépression, la toxicomanie, la manipulation politique, les réfugiés, le meurtre des indigènes entourant l’Amazonie. Ce sont des sujets assez lourds et je voulais écrire ces sujets parce qu’ils sont très importants sur ce qui se passe dans la société en ce moment. “

“Quadra” a été libéré le 7 février via Explosion nucléaire. L’album a été enregistré chez la Suède Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren.

SEPULTURA comprend le bassiste Paulo Pinto Jr., vert, Kisser et batteur Eloy Casagrande.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).