Derrick Green de Sepultura: les services de streaming musical ont tué les ventes de supports physiques

Dans une nouvelle interview avec Ladies In Rock, SEPULTURA chanteur Derrick Green a parlé des changements dans l’industrie de la musique aujourd’hui par rapport à ce qu’il était lorsque le groupe a débuté au début des années 1980. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense que ce qui a beaucoup changé, c’est la technologie. Le fait que tout soit diffusé numériquement a vraiment tué l’idée de personnes achetant de vrais CD ou albums, et des choses comme ça, ou des cassettes. la phase numérique, où cela limite vraiment les revenus de l’artiste – juste pour le fait qu’il existe de nombreux endroits différents pour diffuser de la musique et que l’artiste n’obtient pas un grand pourcentage de tout cela; ils obtiennent un très petit pourcentage. ne pas gagner de l’argent en vendant un produit réel.

“SEPULTURA n’a jamais été un groupe qui faisait vraiment beaucoup d’argent avec la vente réelle de produits; ils faisaient beaucoup de concerts ou de nos propres produits officiels “, a-t-il expliqué.” Donc, cela a beaucoup changé, je pense, pour beaucoup de groupes. Mais cela a également changé pour le fait que les groupes doivent être plus conscients de ce qui se passe sur le plan commercial et être plus impliqués dans cet aspect, ce qui est en fait une bonne chose. Mais vous devez penser de manière créative afin de créer les revenus nécessaires pour partir en tournée afin d’amener les membres de l’équipe à travailler avec vous pour que les spectacles se produisent. Et donc cela a vraiment augmenté, je pense, pour que beaucoup d’artistes soient plus impliqués dans ce qui se passe dans l’aspect commercial.

“Je pense que la capacité de diffuser votre musique et votre travail est excellente avec la technologie, car vous pouvez le faire en quelques secondes avec Internet dans le monde entier, et donc être en mesure de toucher autant de personnes différentes est phénoménal”, vert ajoutée. “Je pense que cela a définitivement changé par rapport au passé, où vous êtes en mesure de frapper certains marchés dans le monde que vous n’avez jamais pu auparavant, et cela vous permet de faire éventuellement des visites dans ces domaines en raison de cette technologie et de cette capacité. pour les atteindre. “

SEPULTURAdernier album de, “Quadra”, a été publié le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire. Le disque est un effort de concept créé à la Suède Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr.et batteur Eloy Casagrande.



