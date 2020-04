Derrick Green de Sepultura ne veut pas soutenir les entreprises qui abusent des animaux

SEPULTURA chanteur Derrick Green a participé à une séance de questions-réponses avec les fans le mercredi 1er avril via le Explosion nucléaire Twitch canal. Vous pouvez maintenant voir le chat complet ci-dessous.

Parlant de ce qui l’a poussé à devenir végétarien alors qu’il n’avait que 15 ans, Derrick a déclaré: “Ma relation [with the vegan lifestyle] a commencé longtemps avec l’idée réelle d’arrêter de manger de la viande. Cela a commencé quand j’avais 15 ans. C’était la dernière fois que je mangeais de la viande. Je me suis arrêté pour de nombreuses raisons. Premièrement, juste parce que je ne croyais pas ce que les gens me disaient – du moins des amis que je connaissais à l’époque, qui étaient végétariens ou végétaliens – et ils me disaient que cela allait changer ma vie. Mais je n’y croyais pas vraiment – je n’y adhérais pas. Je voulais essayer de voir par moi-même, parce que je n’avais jamais posé de question de ce genre dans ma vie, sur ce que je mangeais, d’où venait-il, pourquoi je le mangeais. Mais quand je me suis arrêté, je n’y suis jamais retourné. “

Il a poursuivi: “Je viens de commencer avec toutes les choses qui étaient très positives et toutes les choses qui étaient très négatives. Et il y avait une liste de choses très négatives associées à ce style de vie. Et j’ai aimé la façon dont mon style de vie avait changé depuis l’arrêt. manger de la viande, et cela a énormément changé une fois que j’ai arrêté avec tous les produits d’origine animale – les produits laitiers, et les laisser tomber, puis même avec des vêtements et des choses comme ça. J’ai commencé à voir l’importance de ne pas soutenir ces entreprises qui créent ces certains produits Je veux dire, je vis à Los Angeles, et la plupart des gens que je connais vivent dans de plus grandes villes, et nous n’avons pas vraiment besoin de compter sur ces différentes entreprises. En fait, je ne veux soutenir aucune de ces entreprises – les entreprise agricole, ces entreprises qui maltraitent les animaux. Pourquoi voudriez-vous donner votre argent à quelque chose, un format ou quelque chose comme ça, une industrie destructrice qui ne se soucie pas de vous, ne se soucie pas de la terre, ne se soucie pas abou t les animaux qui sont sur la planète. Je viens donc [did] beaucoup de réflexion, et je voulais juste vivre un style de vie par l’exemple de ce que je ressentais. Et pour moi, c’est toujours resté vrai. Et j’apprends toujours plus sur où je mets mon argent et remets en question certaines choses autour de moi. Je pense qu’il est important que les gens remettent vraiment en question, et cela a commencé très jeune avec moi, parce que je ne crois tout simplement pas tout ce qui est mis devant moi. Beaucoup de choses sont venues d’essayer moi-même ou de poser des questions et d’approfondir les raisons pour lesquelles je ferais certaines choses. C’est donc quelque chose que je crois fermement, et j’ai vu le changement. Et ça change pour le mieux, je pense, pour beaucoup de gens qui ont une meilleure compréhension du style de vie. “

SEPULTURA a récemment été contraint de reporter sa tournée nord-américaine du printemps 2020 à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). La randonnée devait débuter le 18 mars à San Diego, en Californie, et se terminer le 22 avril à Ventura, en Californie. Le soutien à la tournée devait provenir de SACRED REICH, CROWBAR et L’ART DU CHOC.

SEPULTURAdernier album de, “Quadra”, a été publié le 7 février via Dossiers d’explosion nucléaire. Il s’agit d’un effort de concept créé au Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren.

SEPULTURA comprend vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr.et batteur Eloy Casagrande.

SEPULTURA a été formé à Belo Horizonte par des frères Max et Igor Cavalera, qui ne sont plus avec le groupe.

“Quadra” est la suite de 2017 “Messie de la machine”, ce qui était SEPULTURAquatorzième album studio et le huitième depuis vert rejoint les rangs.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).