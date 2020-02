Derrick Green de Sepultura sur Eloy Casagrande: «Il est l’un des batteurs les plus talentueux que j’ai jamais vus»

L’Australien Everblack Media a récemment réalisé une interview avec le chanteur Derrick Green de métallurgistes brésiliens / américains SEPULTURA. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le “rouleau créatif” SEPULTURA a été sur pour leurs trois derniers albums:

Derrick: “C’est certainement un défi, mais nous aimons vraiment ce que nous faisons. Cela fait de nombreuses années, [and] cela nous apporte toujours une telle joie de jouer sur scène et de créer et de trouver des idées. Nous sommes devenus très à l’aise avec cette unité. Je pense que cela ajoute à la musique, jouant tout le temps partout dans le monde et écrivant et se réunissant en tant que groupe. J’ai senti que cela a toujours été une évolution avec SEPULTURA. “

Sur l’utilisation du côté mélodique de sa voix dans les prochains concerts du groupe “Quadra” album studio:

Derrick: “C’est quelque chose que je pense que nous voulions tous faire. Nous avons mis beaucoup plus de nos personnalités dans la musique, ce qui est extrêmement important. C’était certainement l’un des albums les plus difficiles à enregistrer, mais en même temps, c’était l’un des le plus facile parce que nous avions tellement de préparation et de préparation avant d’aller au studio. Nous étions très bien préparés et cela aide beaucoup. “

Sur le sujet trouvé sur “Quadra”, y compris la chanson “Dernière fois”, qui s’attaque à la dépendance:

Derrick: “Je pense que c’est quelque chose où je connais tant de toxicomanes différents. J’ai fréquenté des gens qui étaient dépendants, que ce soit des drogues, donc j’ai souvent vécu ça dans ma vie. Il y a même certaines choses qui peuvent vous rendre dépendants dans la mesure où les gens achètent, il y a beaucoup de merde et des choses comme ça. Ce n’est pas seulement de la drogue, mais je pense que ce type de société dans laquelle nous vivons peut vous rendre très addictif. Je voulais vraiment écrire des chansons qui vont très profondément ou des choses qui me touchent ou des gens que je connais. Pour moi, ça rend l’album très honnête à bien des égards. “

Sur la chanson “Agonie de la défaite”:

Derrick: “«Agonie de la défaite» n’est pas une chanson heureuse. [Laughs] C’est définitivement lutter contre la dépression. Ma mère souffrait de dépression et était quelque chose, enfant, que je ne comprenais pas vraiment et quelque chose dont on ne parlait plus autant maintenant, mais il faut encore en parler beaucoup plus. Vous trouvez tellement de suicides différents de personnes. Vous pensez: «Oh mon dieu. Cette personne était célèbre et riche. Ils avaient tout. Mais tu ne sais vraiment pas. Souvent, personne ne dit ce qui se passe à l’intérieur d’eux. Il est impossible de savoir ce qui se passe. Je voulais écrire une chanson à ce sujet, l’agonie de la défaite, et vraiment comment les gens peuvent dégénérer en dépression à cause de beaucoup de pertes ou de choses différentes qui se produisent autour d’eux, de beaucoup de négativité. Il est toujours important de garder la tête haute et de pouvoir en parler et trouver une solution à ce qui se passe en vous. Je voulais juste vraiment écrire une chanson traitant de ça. “

Sur le batteur d’impact Eloy Casagrande a eu sur SEPULTURA depuis son arrivée en 2011:

Derrick: “C’est un impact énorme. C’est indéniable parce qu’il est une force si forte. Il aime jouer du métal. Il est l’un des batteurs les plus talentueux que j’ai jamais vus, honnêtement. Ce pouvoir est constant du début à la fin. Il a vraiment déteint sur nous tous pour vraiment nous pousser plus loin. Il est un match parfait pour le groupe. Il nous influence vraiment à bien des égards pour vraiment aller au-delà, au-delà et au-delà. “

“Quadra” sortira le 7 février via Explosion nucléaire. Le LP a été créé chez Sweden’s Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

