Derrick Green de Sepultura sur le batteur Eloy Casagrande: «Il apporte sa propre personnalité et son style»

“Quadra”, le prochain album de métallurgistes brésiliens / américains SEPULTURA, est un coffre au trésor de significations cachées, le début d’une nouvelle ère et un espace avec ses propres règles, ses propres définitions et sa propre réalité. Le LP sortira le 7 février via Explosion nucléaire.

Le groupe a sorti une autre bande-annonce d’album qui se concentre sur le batteur Eloy Casagrande et sa contribution au nouvel album.

Commentant dans la bande-annonce, chanteur Derrick Green dit: “Je pense que la créativité de EloyLe style de batterie n’est pas comme les autres … Il apporte sa propre personnalité et son style en jouant de la batterie. C’est tellement unique, la façon dont il ne sait jamais où ça va aller – il se met toujours au défi. Nous sommes tellement reconnaissants et reconnaissants d’avoir quelqu’un d’aussi talentueux que Eloy qui se pousse toujours pour aller plus loin. “

Après une tournée sans relâche pour son précédent opus, 2017 “Messie de la machine”, SEPULTURA retourné à la Suède Fascination Street Studios de travailler à nouveau avec le producteur Jens Bogren. “Quadra” a vu les membres du groupe repousser leurs propres limites mentales et physiques et a été l’un des albums les plus difficiles à compléter du groupe.

vert explique: “L’expérience n’a été comme aucune autre fois dans le studio. Je sentais que la préparation était la clé pour rendre le processus d’enregistrement aussi fluide que possible. Nous étions implacables chaque jour donnant tout ce que nous avions jusqu’à l’épuisement complet de l’esprit, du corps, et soul. Cet album est le résultat direct du signe des temps. La musique est une évolution nécessaire pour nous pousser à aller plus loin que jamais. “

La couverture pour “Quadra” a été créé par Christiano Menezes pour Livres Darkside. Tournant autour de la signification du chiffre 4, le concept va beaucoup plus loin, en tant que guitariste Andreas Kisser explique. “Quadra, entre autres significations, est le mot portugais pour” terrain de sport “qui, par définition, est une zone de terrain limitée, avec des démarcations réglementaires, où, selon un ensemble de règles, le jeu se déroule”, dit-il.

“Nous venons tous de Quadras différents. Les pays, toutes les nations avec leurs frontières et traditions; culture, religions, lois, éducation et un ensemble de règles où la vie a lieu. Nos personnalités, ce que nous croyons, comment nous vivons, comment nous construisons les sociétés et les relations, tout dépend de ces règles avec lesquelles nous avons grandi: concepts de création, de dieux, de mort et d’éthique.

“L’argent, nous sommes asservis par ce concept”, poursuit-il. «Qui est pauvre et qui est riche, c’est ainsi que nous mesurons les personnes et les biens matériels. Quel que soit votre Quadra, vous avez besoin d’argent pour survivre, la règle principale pour jouer à ce jeu appelé la vie. D’où la médaille.

“La pièce est forgée avec le crâne du sénateur, qui représente l’ensemble des règles et des lois que nous vivons; la carte du monde sur sa tête délimitant les frontières de toutes les nations, des lignes imaginaires séparant les gens par des concepts de race et de sacré.”

SEPULTURA a révélé le nom et la pochette du disque lors de son apparition en octobre au Rock In Rio Festival. SEPULTURA a également interprété le morceau d’ouverture de l’album, “Isolement”, pour la première fois.

“Messie de la machine” était SEPULTURAquatorzième album studio et le huitième depuis vert rejoint les rangs. Sur le plan lyrique, le disque aborde la robotisation métaphorique de la société et la nécessité de suivre et d’adorer quelqu’un.

SEPULTURA a été formé en 1984 à Belo Horizonte par des frères Max et Igor Cavalera, qui ne sont plus avec le groupe.



