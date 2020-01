Derrière la performance publique finale du groupe

Enregistré comme face B de «Get Back» le 28 janvier 1969, «Don’t Let Me Down» a été entendu pour la première fois en dehors du studio d’enregistrement deux jours plus tard, le 30 janvier, lorsque Les Beatles joué sur le toit de l’Apple Studio à Savile Row, Londres. Écrit par John Lennon comme une expression de son amour pour Yoko Ono, la chanson est sincère et passionnée. Comme John l’a dit au magazine Rolling Stone en 1970, «Quand on en vient à ça, quand on se noie, on ne dit pas: ‘Je serais incroyablement heureux si quelqu’un avait la prévoyance de me voir se noyer et de venir m’aider , ‘vous venez de crier. “

Rejoindre les Beatles aux studios Apple pour les deux côtés du single était joueur de clavier Billy Preston, qui donne à la piste une sensation si belle et si douce, contrastant brillamment avec l’intensité de la voix principale de John. Et John, lui aussi, juxtapose des éléments de douceur à ses cris.

Billy a été crédité sur le single d’Apple et il a figuré aux États-Unis, mais la diffusion de “Get Back” a prédominé et propulsé la face A au n ° 1 des charts pendant cinq semaines. En comparaison, ‘Don’t Let Me Down’ a été beaucoup moins exposé. C’est un autre de ces joyaux de la face B qui, avec le temps, les gens en sont venus à apprécier davantage.

Pendant le tournage sur le toit d’Apple, deux jours après l’enregistrement du morceau, le groupe a joué ‘Don’t Let Me Down’ juste après avoir fait deux versions de ‘Get Back’, et cela a débouché directement sur ‘J’ai un sentiment’ . Michael Lindsay-Hogg a réalisé le tournage des Beatles, et lui et Paul Mccartney se réunit régulièrement à la fin de 1968, tandis que Hogg dirigeait Les pierres qui roulent’Rock And Roll Circus, pour discuter du tournage de la session des Beatles en janvier. Au moment où ce jeudi fatidique arrivait, l’avant-dernier jour de janvier serait la dernière fois que les Beatles joueraient ensemble devant tout type de public.

Sur cette vidéo, ce n’est pas la version de «Don’t Let Me Down» entendue sur le single mais la version de l’album Let It Be… Naked – un composite des deux versions qui ont été jouées sur le concert sur le toit le plus célèbre de tous les temps .

