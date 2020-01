Derrière le premier album qui change la vie de Lana Del Rey

Lana del Rey n’avait que 26 ans lorsque son premier album produit professionnellement, Born To Die, est sorti, gagnant son succès du jour au lendemain. Mais il lui avait fallu une dizaine d’années pour en arriver là. Ayant commencé à chanter à l’adolescence, au moment où elle a sorti ce qui était essentiellement son premier album (un album éponyme a reçu une sortie numérique limitée en 2010, mais a été retiré peu de temps après), le 27 janvier 2012, tout ce qu’elle avait été travailler a abouti à un moment remarquable.

Révélant ses motivations pour faire de la musique, Lana a déclaré au magazine Vogue qu’elle était plus intéressée à raconter son histoire plutôt qu’à gagner de l’argent, concluant, à sa manière toujours authentique: «Oh, je ne pense pas que j’écrirai un autre album. Que dirais-je? J’ai l’impression que tout ce que je voulais dire, je l’ai déjà dit. “

Écoutez Born To Die sur Apple Music et Spotify.

“Les gens y ont vraiment répondu”

Lana a commencé à chanter à l’âge de 17 ans, à Brooklyn, en utilisant parfois le nom de Lizzy Grant tout en luttant pour attirer l’attention. Born To Die a marqué un tournant, cependant, avec le chanteur co-écrivant chaque chanson de l’album et filtrant la valeur d’une décennie d’idées créatives en un moment qui a changé la vie.

Pour évaluer une réaction précoce à sa musique, Del Rey a sorti la chanson ‘Video Games’ en octobre 2011. “Je viens de mettre cette chanson en ligne il y a quelques mois parce que c’était ma préférée”, a-t-elle déclaré à The Observer. “Pour être honnête, ce ne serait pas le single mais les gens y ont vraiment répondu.” En effet, le clip promotionnel de “Jeux vidéo” est devenu viral, gagnant 20 millions de vues en cinq mois.

“Les gens ne me prenaient pas au sérieux, alors j’ai baissé la voix”

Avec des goûts de Katy Perry et Britney Spears dominant toujours la musique pop au début du 21e siècle, une jeune génération de fans est entrée dans les années 2010 à la recherche de quelque chose de nouveau. La musique dépouillée de Lana, jouée avec une instrumentation en direct et une voix unique, leur a offert le son qu’ils recherchaient; la pureté de l’émotion sur laquelle elle s’est inspirée a ajouté une profondeur supplémentaire pour que les fans puissent s’identifier.

Alexandra Shulman, rédactrice du numéro de couverture de Lana Del Rey du British Vogue en 2012, a expliqué pourquoi la chanteuse s’est démarquée parmi les autres, se tenant contre le succès gigantesque des 21 d’Adele: «Je suis l’une des milliers de personnes ravies par la gorge, voix séduisante de Lana Del Rey… Une fois que j’avais vu Lana jouer lors d’un petit événement à Londres, j’étais convaincue qu’elle serait une grande. »

Le chant obsédant de Lana n’avait pas toujours été aussi distinctif, mais comme elle l’a dit au Daily Star en 2011, “Les gens ne me prenaient pas au sérieux, alors j’ai baissé la voix, croyant que cela m’aiderait à me démarquer.” des icônes telles que Marilyn Monroe, le ton haletant qu’elle a développé a assuré qu’elle serait remarquée.

Rouler ou mourir

Le titre de Born To Die est devenu le deuxième single de l’album, sorti en décembre 2011, avec une vidéo du réalisateur et compositeur français Yoann Lemoine. Tourné au Palais de Fontainebleau, le clip «Born To Die» a marqué la première fois que le tournage était autorisé dans le château, qui abritait la famille royale depuis sept siècles. Le glamour du bâtiment a imprégné d’autres domaines de Born To Die: de nombreuses chansons de l’album se délectent de la mystique de la célébrité, évoquent des monuments hollywoodiens tels que le Château Marmont, ou font un clin d’œil aux stars de cinéma des années 60 et aux habitants de LA et des Hamptons.

Référençant l’une de ses plus grandes influences, le hip-hop («Tu étais une sorte de punk rock, j’ai grandi sur le hip-hop»), ‘Blue Jeans’ est apparu comme le troisième single de l’album, en avril 2012, et a trouvé la voix sensuelle de Lana chevauchant une basse de guitare et un rythme hip-hop, rythmé par un échantillon de Rick James crier «chanter» à une foule. La chanson contient également des paroles puissantes sur l’importance de l’amour sur tout le reste («Parce que je vais monter ou mourir / Que tu échoues ou vole /… Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps»), et comprend un par-now référence habituelle à Hollywood – dans ce cas, la star de cinéma des années 50 James Dean.

Brut et parfaitement sculpté

Born To Die n’est cependant pas tout glamour. Lana a créé une certaine controverse avec le morceau «Lolita» avec ses références évidentes au roman de Vladimir Nabokov centré sur un homme d’âge moyen obsédé par la jeune fille du titre. Elle a également fait référence à l’ouverture du livre dans le texte «Off To The Races» «Light of my life, fire in my loins».

Mais la controverse n’a pas fait dérailler la chanteuse – elle a plutôt aidé l’ascension de Lana. Elle a parcouru un long chemin depuis le succès de Born To Die: passant d’un talent artisanal à l’une des plus grandes stars du monde, elle peut désormais attirer l’attention des artistes qui l’ont précédée (Lust 2017). For Life l’a trouvée travaillant avec pas moins de Stevie Nicks de Fleetwood Mac).

Comme étant sans doute le moment le plus puissant de sa carrière, Born To Die résonne toujours. Brute et parfaitement sculptée, Lana a imprégné chaque instant d’émotion non censurée, puisant dans les sentiments de ses fans en même temps. C’est là que le Lizzy Grant sans prétention et quelque peu ordinaire est devenu le phénomène mondial que nous connaissons maintenant sous le nom de Lana Del Rey.

Born To Die peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Lana Del Rey sur Apple Music et Spotify.