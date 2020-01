Derrière l’offre imbattable de Chemical Brothers

Tom Rowlands et Ed Simons (alias Les frères chimiques) a livré un quatrième set fracassant le 28 janvier 2002: Venez avec nous. Reconstruisant l’électronica pour le nouveau millénaire, ils ont sorti un album rempli de smashs dancefloor, à commencer par les cordes sinistres et les synthés scintillants de la piste titre vertigineuse de l’album, qui a également reçu une révision bégayante et pompante de Fatboy Slim pour une seule sortie.

La tempête de feu que nous espérions

Le premier single de Come With Us, «It Began In Afrika», avec son clin d’œil aux origines de la musique dance rythmée, a vu le jour en 2000, au tout début du processus d’enregistrement de l’album. L’année suivante, il fait partie de la série de versions avancées du duo Electronic Battle Weapon. L’entraînement maniaque et féroce percutant du constructeur acide et provocant vient du talentueux membre de M People et du collaborateur de Nightmares On Wax Shovell, laissant clairement apparaître toutes ses frustrations refoulées en une seule fois. Beaucoup de soirées en club ont présenté un percussionniste fou, mais c’était la tempête de feu que nous avions toujours espérée de The Chemical Brothers.

Come With Us tourne ensuite à un sou, pour le “ Galaxy Bounce ” beaucoup plus lent et plus funk, qui était auparavant apparu sur la bande originale du film Tomb Raider, et qui met en place la très appréciée et gonflante “ Star Guitar ”, avec son floue des Baléares. échantillon de six cordes de David Bowie’S glam rock classique «Starman» et la voix de la chanteuse britannique Beverley Skeete. C’était tellement bon que Fatboy Slim a refusé l’opportunité de remixer le morceau, pensant qu’il ne pouvait pas être amélioré. La légende de la maison britannique Pete Heller est entrée dans la brèche pour fournir à la place des mixages étendus pétillants et suivis par des traceurs, chargeant la voix, tandis que le célèbre réalisateur Michel Gondry a proposé la vidéo du voyage en train synchronisé sur le rythme.

Une offre qui ne pouvait pas être refusée

‘Hoops’ maintient l’ambiance brumeuse avec un psychédélique la boucle du single Round Again de The Association des années 60, qui définit les battements sourds et les applaudissements, recoupés avec davantage de rayures serrées de la marque Chems. Vient ensuite l’énorme «My Elastic Eye», avec son échantillon de musique électronique étrange (quelque chose d’un thème sous-jacent sur Come With Us) qui semble maintenant mûr pour être utilisé sur un disque hip-hop de style piège.

Les Chems ont retrouvé leur collaboratrice régulière, l’auteure-compositrice-interprète anglaise Beth Orton, pour la ballade folktronique bienheureuse “ The State I’m In ”, et ont finalement rendu grâce pour la première fois cette année-là, avec un crédit de production pour Daybreaker, Troisième album majeur d’Orton. Le “ Danemark ” torride, optimiste et festonné par la cloche de vache rallume ensuite la chaleur, avec le saxophone brûlant de Jim Hunt, avant qu’une autre pièce psychédélique enracinée dans des échantillons vintage arrive sous la forme de “ Pioneer Skies ” et de son hypnotique, semblable à un train. tambours.

L’invité le plus en vue de l’album se présente sous la forme de La verveRichard Ashcroft, qui joue sur le numéro de clôture épique «The Test», avec son échantillon de prog des années 70, et une ambiance similaire à l’emblématique des frères ‘Soleil couchant’ célibataire avec Noel Gallagher. Il a reçu une vidéo sous-marine efficace pour l’aider en cours de route.

Quatre albums dans, il n’y avait pas de répit dans le flux de tubes de danse kaléidoscopique des Chemical Brothers et, encore une fois, il y avait aussi des moments plus doux et absorbants. Venez avec nous était une offre qui ne pouvait pas être refusée.

