Des artistes organiseront des événements sur Amazon lors des contrats SXSW sur ICE

Dans sa lutte continue pour empêcher Amazon de vendre des services cloud à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et à ceux qui travaillent avec eux, No Music for ICE a annoncé qu’il organiserait des événements Amazon lors du SXSW 2020.

L’organisation appelle les artistes, les fans et les défenseurs des droits humains à boycotter tous les événements que le géant de la vente en ligne sponsorise lors du festival.

Les artistes ont un problème avec la division des services cloud d’Amazon, qui s’appelle Amazon Web Services (AWS). Bien que ces services ne soient pas aussi connus du consommateur moyen que la boutique en ligne d’Amazon, il s’agit de l’une des divisions les plus lucratives de l’entreprise et l’un de ses principaux moteurs de profit. AWS fournit des services cloud non seulement aux entreprises mais également à de nombreuses entités gouvernementales, y compris ICE.

No Music for ICE estime qu’en faisant des affaires avec Amazon, les gens soutiennent indirectement les politiques d’immigration du président Donald Trump. Ainsi, il a non seulement boycotté les événements parrainés par Amazon, mais a également encouragé les artistes musicaux à retirer leur musique de la plate-forme de la société.

L’organisation a publié une déclaration conjointement avec le boycott du SXSW.

Ils ont déclaré: «Les musiciens ne devraient pas apporter de crédibilité ni de points forts à une entreprise qui joue un rôle direct dans la séparation brutale des familles par le gouvernement américain et les attaques cruelles contre les communautés d’immigrants. Les musiciens devraient plutôt dire NON à l’ICE en rejetant la participation aux événements amazoniens et en se déclarant solidaires des groupes de défense des droits des immigrants, des techniciens et des militants locaux. »

L’organisation conteste également le festival lui-même, pour permettre à Amazon d’être présent à l’événement. Ils pensent que cela va à l’encontre du soutien déclaré du festival aux droits de l’homme. Ils semblent particulièrement bouleversés par le fait que l’événement aura lieu au Texas, où ils pensent que les abus contre les immigrants ont été les pires.